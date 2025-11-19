Η Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με την ελεγχόμενη από τη Χαμάς υπηρεσία, τα ισραηλινά πλήγματα στην Πόλη της Γάζας προκάλεσαν τον θάνατο 12 ανθρώπων, ανάμεσά τους τρία παιδιά και οι γονείς τους. Ο εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας, Μαχμούντ Μπασάλ, εμφανίστηκε σε βίντεο να δείχνει τα πτώματα των παιδιών τυλιγμένα σε σάβανα.

Ο Μπασάλ πρόσθεσε ότι άλλοι δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή της Χαν Γιούνις, ανάμεσά τους δύο παιδιά. Οι επιχειρήσεις διάσωσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή, συνεχίζονται στα ερείπια των κτιρίων που επλήγησαν.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν πως εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στόχων της Χαμάς σε διάφορες τοποθεσίες της Γάζας. Όπως ανέφεραν, οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα για επίθεση που δέχθηκαν στρατιώτες από παλαιστίνιους μαχητές.