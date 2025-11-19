Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για την κυριακάτικη αναμέτρηση με την Κηφισιά στην Τούμπα για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος έχοντας πλέον σχεδόν όλο το διεθνές του δυναμικό ξανά στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Από σήμερα επιστρέφουν κανονικά στις προπονήσεις οι Τόμας Κεντζιόρα, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Κίριλ Ντεσπόντοφ, Γιάννης Μιχαηλίδης και Λούκα Γκουγκεσασβίλι, επιτρέποντας στο τεχνικό επιτελείο του Δικεφάλου να δουλέψει σχεδόν με πλήρες ρόστερ ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Το μοναδικό σημαντικό ζήτημα παραμένει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος θα απουσιάσει δεδομένα από το παιχνίδι με τη νεοφώτιστη Κηφισιά. Η κατάστασή του παρακολουθείται καθημερινά, με στόχο να είναι 100% έτοιμος στο εκτός έδρας ματς με τον Λεβαδειακό τη μεθεπόμενη Κυριακή στη Λιβαδειά.

Μέχρι τότε, το ενδιαφέρον στρέφεται στη λύση που θα επιλέξει ο Λουτσέσκου στη θέση “10” του 4-2-3-1, με τους Πέλκα και Ιβανούσετς να αποτελούν τις δύο βασικές υποψηφιότητες για να καλύψουν το κενό του “Ντέλια”.

Την ίδια ώρα, ο Καμαρά θα δοκιμάσει εκ νέου σήμερα να ενταχθεί στο κανονικό πρόγραμμα, εφόσον έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν τις προηγούμενες ημέρες. Αντίθετα, ο Ζοάν Σάστρε έχει ήδη τεθεί στη διάθεση του τεχνικού τιμ και υπολογίζεται κανονικά για το ματς της Κυριακής.

Ο ΠΑΟΚ λοιπόν επιστρέφει από τη διακοπή με καλή ενέργεια, καθαρό ιατρικό δελτίο για τους διεθνείς και με μοναδικά ερωτήματα την κατάσταση του Κωνσταντέλια και την επιλογή του αντικαταστάτη του. Από σήμερα ξεκινά η τελική προετοιμασία στην Τούμπα, με στόχο η ομάδα να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμη και συγκεντρωμένη απέναντι στην Κηφισιά.