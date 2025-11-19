«Σοβαρά ερωτήματα για εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων προκάλεσε η κατάθεση του αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Κρήτης Σταύρου Τζεδάκη, στενού συνεργάτη και φίλου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, στην εξεταστική επιτροπή», τόνισαν πηγές της ΝΔ, σχολιάζοντας την κατάθεση του στην Εξεταστική που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως υποστήριξαν, «ο μάρτυρας εμφανίστηκε προκλητικός έχοντας μάλιστα την υποστήριξη των βουλευτών -μελών της εξεταστικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και με κυνισμό απαντούσε στις ερωτήσεις του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη ο οποίος αποκάλυψε ότι ο αντιπεριφερειάρχης απασχολούσε εργατικό δυναμικό χωρίς ένσημα και πως δεν ενημέρωσε ποτέ για την αύξηση των ζώων».

«Δεν ήταν στην αρμοδιότητά μου να ξέρω πόσα ζώα έχει η Κρήτη. Το είδαμε και εμείς από την επικαιρότητα. Δεν ήμουν σε θέση να ξέρω πόσες δηλώσεις έχει η Κρήτη και πόσο ζωικό κεφάλαιο, απάντησε ο μάρτυρας σχετικά με την ραγδαία αύξηση του ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη», ανέφεραν οι ίδιες πηγές της ΝΔ και συμπλήρωσαν:

«Ο κ. Λαζαρίδης, επανερχόμενος στις σχέσεις του με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ρώτησε τον κ. Τζεδάκη αν είχε ενημερώσει τον Νίκο Ανδρουλάκη για τις εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπως καταγράφονταν και μέσω των Μέσων Ενημέρωσης και η απάντηση ήταν αρνητική.

“Είμαστε παιδιά αγροτοκτηνοτροφικών οικογενειών, δεν είμαστε ελίτ” είπε ο κ. Τζεδάκης, απαντώντας στο πώς φροντίζει τα εκατοντάδες ζώα που δηλώνει. Είπε ότι ξυπνάει στις 05.00 το πρωί και πηγαίνει στα ζώα, κατόπιν πηγαίνει και η γυναίκα του και ότι εκεί βρίσκεται και ο πατέρας του, ο οποίος συνεπικουρείται από συγγενικό πρόσωπο».

Οι ίδιες πηγές υποστήριξαν ακόμα ότι «στην αποκάλυψη του κ. Λαζαρίδη ότι ο μάρτυρας με έγγραφό του από τον Αύγουστο του 2024 υποδείκνυε στον ΟΠΕΚΕΠΕ δύο συγκεκριμένες κτηνιάτρους, όπου τα παιδιά της μίας υπέβαλαν αιτήσεις, ο κ. Τζεδάκης απάντησε πως πολλά παιδιά παίρνουν επιδοτήσεις, το θέμα είναι να μην υπάρχει παράβαση καθήκοντος».

«Για τη γνωριμία του με τον πρώην γραμματέα της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου, Λάμπρο Αντωνόπουλο, ο Στ. Τζεδάκης – ο οποίος είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ- ανέφερε ότι γνωρίζεται από τα φοιτητικά τους χρόνια», σημείωσαν οι πηγές της ΝΔ.