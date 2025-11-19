Ένα πορτρέτο του Γκούσταφ Κλιμτ, φιλοτεχνημένο την περίοδο 1914-1916, πωλήθηκε έναντι 236,4 εκατομμυρίων δολαρίων (204 εκατ. ευρώ) από τον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s στη Νέα Υόρκη, καταγράφοντας τη δεύτερη υψηλότερη τιμή που έχει δοθεί ποτέ για πίνακα ζωγραφικής σε δημοπρασία.

Το ακριβότερο έργο που έχει αλλάξει χέρια σε δημοπρασία παραμένει το Salvator Mundi, το οποίο αποδίδεται στον Λεονάρντο ντα Βίντσι και πωλήθηκε το 2017 έναντι 450 εκατομμυρίων δολαρίων.

Περίπου 20 λεπτά διήρκεσε η έντονη διαδικασία της δημοπρασίας, στην οποία έξι επίδοξοι αγοραστές διεκδίκησαν τον πίνακα Bildnis Elisabeth Lederer (ή Portrait of Elisabeth Lederer). Το έργο, λάδι σε καμβά διαστάσεων 1,80 x 1,30 μέτρα, είχε εκτιμηθεί στα 150 εκατομμύρια δολάρια.

Ο πίνακας απεικονίζει την κόρη του σημαντικότερου μαικήνα του Κλιμτ, ντυμένη με λευκή κινεζική αυτοκρατορική ρόμπα, μπροστά σε μπλε ταπετσαρία με ασιατικά μοτίβα. Ο Sotheby’s δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του αγοραστή.

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, τα μεγάλα πορτρέτα του Γκούσταφ Κλιμτ από την ώριμη περίοδό του (1912-1917) θεωρούνται «εξαιρετικά σπάνια». Τα περισσότερα ανήκουν σε συλλογές μεγάλων μουσείων, ενώ ελάχιστα παραμένουν σε ιδιωτικά χέρια.