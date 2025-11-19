Η Έλεν Μίρεν χαρακτήρισε «απίστευτα συναρπαστικό» το νέο πρόγραμμα σπουδών της Βασιλικής Σαιξπηρικής Εταιρείας (RSC), το οποίο στοχεύει να αλλάξει ριζικά τον τρόπο διδασκαλίας του Σαίξπηρ στα γυμνάσια του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, που εντάχθηκε στη θεατρική ομάδα τη δεκαετία του 1960, έχει πρωταγωνιστήσει σε εμβληματικές παραστάσεις όπως ο «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», ο «Μάκβεθ» και ο «Άμλετ».

Το νέο πρόγραμμα σπουδών της RSC για τον Σαίξπηρ, το οποίο προσφέρεται δωρεάν σε όλα τα κρατικά σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου, μετατρέπει δέκα από τα πιο μελετημένα έργα του δραματουργού σε δημιουργική μαθησιακή εμπειρία 24 ενοτήτων, βασισμένη σε χιλιάδες αρχειακές πηγές.

Η Μίρεν, μαζί με τον ηθοποιό Ίαν ΜακΚέλεν, συμμετείχε στην εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος στο Λονδίνο. «Ήμουν πολύ τυχερή, γιατί όταν ήμουν περίπου 15 ετών με πήγαν να δω μια παράσταση του Άμλετ και ερωτεύτηκα τον Σαίξπηρ έτσι απλά. Είσαι τόσο ώριμη για τον Σαίξπηρ όταν είσαι 13, 14, 15, 16 ετών, είναι η τέλεια ηλικία για να έρθεις σε επαφή με τον Σαίξπηρ», ανέφερε η ηθοποιός.

Μιλώντας για τη διδασκαλία των έργων του Σαίξπηρ στα σχολεία, πρόσθεσε: «Νομίζω ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσαν, πραγματικά δυσκολεύτηκαν να τον κάνουν ζωντανό και επίκαιρο, αλλά είναι πολύ, πολύ δύσκολο όταν έχεις να κάνεις με αυτό το είδος γλώσσας. Μεγάλο μπράβο στους εκπαιδευτικούς όλα αυτά τα χρόνια, αλλά τι καταπληκτικό, υπέροχο εργαλείο έχουν τώρα σε αυτό το πρόγραμμα σπουδών για τον Σαίξπηρ».

Ο Ίαν ΜακΚέλεν, που έχει υποδυθεί τον Βασιλιά Ληρ και τον Μάκβεθ σε παραγωγές της RSC, αστειεύτηκε ότι «δεν θα έπρεπε να βρίσκεται» στην εκδήλωση, «γιατί πάντα πίστευε ότι ο Σαίξπηρ δεν ανήκε στην τάξη». «Πώς λοιπόν θα μπορούσε ένα παιδί 13 ή 14 ετών να αρχίσει να εκτιμά τις υπέροχες δυσκολίες της γραφής του Σαίξπηρ;» διερωτήθηκε.

«Αλλά διαβάζοντας το πρόγραμμα σπουδών, άλλαξα γνώμη, και γι’ αυτό βρίσκομαι εδώ και μιλάω», συμπλήρωσε ο ΜακΚέλεν. «Δεν μπορεί κανείς να περιμένει από τους περισσότερους εκπαιδευτικούς να είναι κατάλληλοι για να διδάξουν Σαίξπηρ. Είναι μια πολύ περίπλοκη υπόθεση και το πρόγραμμα σπουδών το κάνει για λογαριασμό τους και τους επιτρέπει να συμμετέχουν πλήρως» εξήγησε.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της RSC, το πρόγραμμα αποτελεί «την πρώτη πλατφόρμα διδασκαλίας και μάθησης του είδους της αφιερωμένη στα έργα του Σαίξπηρ», με διεπαφές χρήστη σχεδιασμένες τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και για μαθητές.