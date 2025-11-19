Μουσείο του Λούβρου σε φάση αναδιοργάνωσης και ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας βρίσκεται μετά την κλοπή κοσμημάτων στις 19 Οκτωβρίου. Μεταξύ των αποφάσεων που ελήφθησαν, περιλαμβάνεται και το προσωρινό κλείσιμο για το κοινό μιας έκθεσης με αρχαιοελληνικά κεραμικά.

Ο υπεύθυνος αρχιτέκτονας του Μουσείου συνέστησε, «λόγω προβλημάτων στατικότητας του κτιρίου», την εκκένωση των γραφείων στον δεύτερο όροφο της πτέρυγας Sully. Παράλληλα, αποφασίστηκε το κλείσιμο της γκαλερί Campana στον πρώτο όροφο, η οποία περιλαμβάνει εννέα αίθουσες αφιερωμένες στην αρχαία ελληνική κεραμική.

Η πρόεδρος και διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, ανακοίνωσε ότι περισσότερα από είκοσι μέτρα έκτακτης ανάγκης θα εφαρμοστούν και θα αναπτυχθούν στο Μουσείο τις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε, «ορισμένα έχουν ήδη ενεργοποιηθεί».

Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέας θέσης συντονιστή ασφαλείας, την εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεπαρακολούθησης κοντά στα πιο ευαίσθητα σημεία του Λούβρου και την επιτάχυνση της τοποθέτησης περιμετρικών καμερών – συνολικά 100 κάμερες έως το τέλος του 2026.

Η Λοράνς ντε Καρ υπογράμμισε ότι οι δεσμοί με την αστυνομική διεύθυνση θα ενισχυθούν, καθώς επίκειται η ίδρυση αστυνομικού τμήματος εντός του ίδιου του χώρου του Μουσείου, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική προστασία των συλλογών και των επισκεπτών.