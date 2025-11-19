Υπό το βάρος μαρτυριών κατοίκων στην κοινότητα Αγίου Νικολάου Σπάτων της Δυτικής Αχαΐας, ο 25χρονος θείος του μόλις 4 ετών αγοριού που έχασε τη ζωή του υπό την επίβλεψή του, «έσπασε» και ομολόγησε στους αστυνομικούς, ότι ο ανιψιός του σκοτώθηκε σε τροχαίο με την «γουρούνα» που οδηγούσε ο ίδιος.

Αμέσως μετά το τραγικό συμβάν, συγγενείς του 25χρονου έσπευσαν να κρύψουν την γουρούνα σε μαντρί, μπερδεύοντας αρχικά τις Αρχές και ενισχύοντας την εκδοχή που όλοι έλεγαν, για δήθεν χτύπημα σε μπαλκόνι. Όλοι ωστόσο φαίνεται πως καταλάβαιναν τι είχε γίνει και κάπως έτσι ξεκίνησε η έρευνα, παρά τις περί αντιθέτου διαβεβαιώσεις από το συγγενικό περιβάλλον, περί δήθεν ατυχήματος. Οι Αρχές αναζητούν τι ακριβώς έγινε, πώς έπεσε η «γουρούνα» και πώς κατέληξε στο μαντρί, καθώς ίσως να υπάρχουν ευθύνες και για όσους έκρυψαν το όχημα.

«Μακάρι να είχα σκοτωθεί εγώ»

Την ίδια στιγμή, ο 25χρονος θείος του 4χρονου συγκλονίζει στην ομολογία του: «Είμαι συγκλονισμένος τις τελευταίες ημέρες. Μακάρι να είχα σκοτωθεί εγώ. Δεν μπορώ να αντέξω άλλο και θέλω να πω την αλήθεια. Δεν θα το ξεπεράσω ποτέ στη ζωή μου. Το παιδί μου ζητούσε επίμονα να βγούμε να παίξουμε με την “γουρούνα”, παρόλο που του είπα να πάμε με τα πόδια. Του είχα αδυναμία και δεν του χάλασα χατίρι. Η “γουρούνα” που ανήκει στον πατέρα του παιδιού, ήταν σταθμευμένη έξω από το σπίτι, με το κλειδί επάνω. Τον κρατούσα μπροστά και κινήθηκα με μηδενική ταχύτητα στον κατηφορικό δρόμο. Όταν πέσαμε, δεν ήμασταν ούτε δέκα μέτρα από το σπίτι, από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτα άλλο.

Πιστεύω ότι κανείς δεν είπε την αλήθεια, γιατί πίστευαν ότι το παιδί δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά. Στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας με μετέφεραν η κοπέλα μου και ο γαμπρός μου και στη συνέχεια πήγα στο νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας”. Έμαθα για τον θάνατο του παιδιού από φιλικό μου πρόσωπο, που ήρθε στο νοσοκομείο. Ήμουν σε λιπόθυμη κατάσταση, δεν είδα ποιος απομάκρυνε την “γουρούνα”, δεν είδα ποιος πήγε το παιδί στο νοσοκομείο. Έμαθα όμως, ότι ξεκίνησαν για να το πάνε ο παππούς και η γιαγιά στο Κέντρο Υγείας, στην διαδρομή τούς βρήκε το ασθενοφόρο, το πήγαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας και μετά στο Καραμανδάνειο».

Υπενθυμίζεται, ότι στην αρχή ο θείος υποστήριξε, ότι κρατούσε το παιδί, χτύπησε σε μπαλκόνι στο σπίτι τους, ζαλίστηκε, με αποτέλεσμα ο 4χρονος να πέσει και να χτυπήσει θανάσιμα.