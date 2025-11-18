Πολλοί φαίνεται ήταν εκείνοι που γνώριζαν πως ο θάνατος του 4χρονου στην Αχαΐα προήλθε από τροχαίο με «γουρούνα» και όχι από χτύπημα σε μαντρότοιχο όπως αρχικά είχε πει ο θείος του.

Μάλιστα είχαν φροντίσει να εξαφανίσουν τη μοιραία «γουρούνα» σε κοντινό ελαιοτριβείο.

Ανάμεσα σε αυτούς που γνώριζαν εξετάζεται αν ήταν και ο πατέρας του παιδιού, προκειμένου να γλιτώσει τις συνέπειες ο θείος.

Οι αστυνομικοί πήραν νέα κατάθεση από τον πατέρα του μικρού που επιβεβαίωσε το τροχαίο, ενώ υπέδειξε και τον χώρο που είχαν κρύψει τη γουρούνα, σε απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων από το χωριό.

Ο 25χρονος είχε βάλει τον 4χρονο πάνω στη γουρούνα και έκαναν βόλτες όταν συνέβη το τροχαίο.

Όπως είπε ο ίδιος στους αστυνομικούς, που συνέχιζαν όλο αυτό το διάστημα να κάνουν την έρευνά τους καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι κάτι «κρύβεται» σε αυτή την ιστορία, όλα συνέβησαν όταν κατά την εκκίνηση η γουρούνα γλίστρησε και έπεσε στο κενό κάτω από τον μαντρότοιχο.

«Ο μικρός ήταν ανήσυχος, είχε ‘τρέλα’ με την ‘γουρούνα’, και ο θείος για να τον ησυχάσει τον πήρε βόλτα αλλά έγινε το κακό και βρέθηκαν ανάσκελα στην κατηφορίτσα. Πίστεψαν όλοι πως ήταν ένα απλό τροχαίο και θα γινόταν καλά το παιδί αλλά δεν ήταν έτσι.

Ο θείος από τις τύψεις δεν μπορούσε να ησυχάσει και πήγε και τα είπε στις Αρχές. Όσο για την ‘γουρούνα’, την έκρυψαν σε ένα μαντρί απλά επειδή ακόμα δεν είχε γίνει η μεταβίβαση», λένε συγγενείς της οικογένειας.

Η αρχική εκδοχή έλεγε πως ο θείος κρατούσε στα χέρια του το παιδί, χτύπησε σε μπαλκόνι και μετά του έφυγε από τα χέρια και έπεσε, χάνοντας τη ζωή του.

Σύμφωνα με το MEGA η «γουρούνα» βρέθηκε και κατασχέθηκε, ενώ, όπως αποκαλύφθηκε, ο 25χρονος θείος δεν είχε άδεια για το όχημα.

Μέχρι στιγμής η κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι αυτή της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.