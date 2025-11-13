Σοκ προκαλεί μαρτυρία κατοίκου στα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας, που ανατρέπει όσα ισχυρίζεται ο 25χρονος θείος του 4χρονου Ανδρέα που έχασε τη ζωή του πέφτοντας από ατύχημα μαζί από ύψος περίπου 2 μέτρων, καθώς ισχυρίζεται ότι ο 25χρονος και το παιδί δεν ήταν πεζή, αλλά επέβαιναν σε τετράτροχη μοτοσικλέτα, την γνωστή ως «γουρούνα».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κάτοικος αυτός στον ΑΝΤ1, ο 25χρονος ο οποίος επίσης τραυματίστηκε και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, έκανε βόλτα με «γουρούνα» έχοντας το παιδί μπροστά και έπεσε με το όχημα από τη μάντρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 25χρονος με το παιδί έκαναν βόλτες πριν συμβεί η τραγωδία και στην συνέχεια συγγενείς φέρονται να εξαφάνισαν το όχημα, προκειμένου να μην ανακατευτεί η Αστυνομία.

«Τη συγκεκριμένη μέρα πριν το δυστύχημα είδα τον θείο και το μικρό να κάνουν μια βόλτα με την τετρακίνητη μηχανή, “γουρούνα” που τη λέμε εμείς, με το θείο του και ξέρω ότι από εκεί έπεσαν κάτω. Από τη μάντρα πέσανε κάτω με τη “γουρούνα” και έτσι έγινε το συμβάν. Δεν χτύπησε σε καμία γωνία, ούτε πουθενά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κάτοικος του χωριού. «Στο χωριό κάνανε βόλτες, εκεί στο νεκροταφείο από πάνω. Ο θείος είχε το παιδάκι μπροστά. Πέσανε με τη γουρούνα από κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάρεσε το κεφάλι του και να πήρε το παιδί αγκαλιά και να έπεσε κάτω λιπόθυμος» πρόσθεσε και κατέληξε λέγοντας ότι «πολλοί το ξέρουνε, αλλά λίγοι θα μιλήσουνε και εγώ έκανα την αρχή».

Σύμφωνα με το tempo24.gr, ο 25χρονος στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς ανέφερε, ότι είχε παραλάβει το παιδί από τους παππούδες του και το έκανε βόλτα πεζός. Υποστήριξε δε, ότι το κρατούσε στην αγκαλιά του, όταν χτύπησε το κεφάλι του σε ένα χαμηλό μπαλκόνι, έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μάντρα περίπου δύο μέτρων. Από την πτώση βρέθηκαν και οι δύο στο έδαφος. Υπενθυμίζεται, ότι ο 25χρονος θείος του παιδιού κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και μετά τη σύλληψή του αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα, που ζήτησε την διενέργεια περαιτέρω έρευνας.