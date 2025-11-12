Ανείπωτος θρήνος στα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας για τον θάνατο του 4χρονου Ανδρέα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ύστερα από πτώση από μάντρα ύψους άνω των δύο μέτρων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το παιδί είχε βγει βόλτα μαζί με τον 25χρονο θείο του, ο οποίος είχε προτείνει να κάνουν μια μικρή βόλτα στο χωριό. Κανείς δεν φανταζόταν πως ο κίνδυνος παραμόνευε στο σημείο όπου ο κατηφορικός δρόμος του οικισμού ενώνεται με τον τοίχο σπιτιού.

Ο 25χρονος φαίνεται να χτύπησε το κεφάλι του σε γωνία μπαλκονιού, ζαλίστηκε και, παραπατώντας, βρέθηκε να πατά πάνω στον τοίχο, από τον οποίο έπεσε στο κενό παρασύροντας και το παιδί.

Η τοπική κοινωνία έχει βυθιστεί στο πένθος, με τους γονείς του παιδιού να ενημερώνονται για το τραγικό περιστατικό ενώ βρίσκονταν σε αγροτικές εργασίες. Ο παππούς του 4χρονου μετέφερε αμέσως το παιδί στο Κέντρο Υγείας Δυτικής Αχαΐας και από εκεί διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών.

Οι γιατροί παρέλαβαν το παιδί σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και χαμηλό επίπεδο συνείδησης. Παρά τη διασωλήνωση και τις επίμονες προσπάθειες ανάνηψης (ΚΑΡΠΑ) που διήρκεσαν 40 λεπτά, ο μικρός Ανδρέας δεν τα κατάφερε.

Ο 25χρονος θείος του παιδιού νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» με ελαφρά τραύματα και αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Οι γονείς, που του είχαν εμπιστευθεί τη φροντίδα του παιδιού όσο εκείνοι εργάζονταν στα χωράφια, δεν έχουν ζητήσει την ποινική του δίωξη.

Ο μικρός αφήνει πίσω του δύο μεγαλύτερες αδελφές. Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, στις 10:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας.

Η τοπική κοινωνία είναι συντετριμμένη, καθώς το τραγικό δυστύχημα έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη Δυτική Αχαΐα.