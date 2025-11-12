Ανείπωτη θλίψη έχει σκορπίσει ο θάνατος ενός τρίχρονου αγοριού στον Άγιο Νικόλαο Σπάτων, στη Δυτική Αχαΐα, το μεσημέρι της Τρίτης.

Το παιδί τραυματίστηκε θανάσιμα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από μάντρα ύψους περίπου δύο μέτρων, ενώ βρισκόταν μαζί με έναν 25χρονο, μακρινό συγγενή της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο τους φαίνεται πως έπεσαν μαζί.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το παιδί και τον νεαρό στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας. Ο μικρός Ανδρέας έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και διασωληνώθηκε άμεσα. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, υπέστη ανακοπή και, παρά την πολύωρη προσπάθεια ανάνηψης μέσω ΚΑΡΠΑ που διήρκεσε 40 λεπτά, δεν τα κατάφερε.

Από την πτώση τραυματίστηκε και ο 25χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας». Ο νεαρός συνελήφθη καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Διοίκησης του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων:

«Το παιδί διακομίστηκε από το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας στις 17:10, συνοδεία δύο ιατρών και με τη συνδρομή της ΕΛΑΣ. Έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, βρισκόταν σε ιδιαίτερα βαριά κλινική κατάσταση και, παρά την προσπάθεια ανάνηψης για 40 λεπτά, κατέληξε. Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στην οικογένεια».

Η οικογένεια του μικρού Ανδρέα, που είχε πάρει το όνομα του αγαπημένου του παππού, βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Οι γονείς του, που έφτασαν αμέσως στο νοσοκομείο, λύγισαν στο άκουσμα της τραγικής είδησης.

Ο μικρός αφήνει πίσω του δύο μεγαλύτερες αδελφές. Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, στις 10:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας.

Tι είπε ο 25χρονος για το τραγικό δυστύχημα

Τη δική του εκδοχή για την τραγωδία με τον 3χρονο, περιέγραψε ο 25χρονος συλληφθέντας στην κατάθεσή του.

Όπως υποστηρίζει, είχε παραλάβει το παιδί από τους παππούδες του και ενώ τον κρατούσε στα χέρια του, έπεσε από την μάντρα με αποτέλεσμα και οι δύο να βρεθούν στο έδαφος.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο 25χρονος ανέλαβε την εποπτεία του μικρού παιδιού καθώς οι γονείς του εργάζονταν σε χωράφι. Ενώ περπατούσε στην άκρη του δρόμου, έχοντας στην αγκαλιά του τον μικρό, έπεσε από τη μάντρα και χτύπησαν και οι 2 στο έδαφος.

Η αστυνομία της Δυτικής Αχαΐας διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.