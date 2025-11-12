Σοκ έχει προκαλέσει το τραγικό δυστύχημα, στην περιοχή των Σπάτων στη Δυτική Αχαΐα, όπου ένα αγοράκι 4,5 χρονών, έπεσε από μαντρότοιχο ύψους δύο μέτρων στο σπίτι του με τραγική συνέπεια να υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Το τετράχρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του, ενώ του έκαναν ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά . Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί υπέστη ανακοπή και κατέληξε. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό αυτό περιστατικό.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως έπεσε στο κενό, στην αγκαλιά του 25χρονου μακρινού συγγενή του που είχε αναλάβει και την εποπτεία του, πιθανόν μετά από παιχνίδι.

Η τραγωδία απέκτησε συγκλονιστικές διαστάσεις με όσα εκτυλίχθηκαν στο Καραμανδάνειο, όταν οι γιατροί ενημέρωσαν τους γονείς ότι το παιδάκι τους δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή…

Γονείς και συνοδοί άλλων μικρών παιδιών παρακολουθούσαν εμβρόντητοι, βουβαμένοι, τις σκηνές πόνου και οδύνης που ξετυλίγονταν μπροστά τους και δεν μπορούσαν να αρθρώσουν ούτε λέξη, όπως μεταδίδει το pelop.gr.

Σύμφωνα με την Αστυνομία οι γονείς την ώρα του δυστυχήματος είχαν πάει στο χωράφι για αγροτικές εργασίες και το παιδί ήταν υπό την εποπτεία του 25χρονου όταν έπεσε από την μάντρα ύψους 2 μέτρων.

Από την πτώση τραυματίστηκε και ο 25χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο “Ο Άγιος Ανδρέας”. Ο νεαρός συνελήφθη καθώς σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.