Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (11/11) στον Άγιο Νικόλαο Σπάτων στην Δυτική Αχαΐα, όταν ένα τρίχρονο αγοράκι έπεσε από μάντρα ύψους περίπου 2 μέτρων, τραυματίστηκε σοβαρά και λίγες ώρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης, το παιδί έπαιζε μαζί με έναν 25χρονο, μακρινό συγγενή της οικογένειας και φέρεται να έπεσαν και οι δύο από τη μάντρα. Από την πτώση τραυματίστηκε και ο νεαρός, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας». Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Την ώρα του δυστυχήματος οι γονείς του αγοριού βρισκόταν σε χωράφι για αγροτικές εργασίες και το άτυχο παιδί ήταν υπό την εποπτεία του 25χρονου.

Το παιδί υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με τους γιατρούς να προχωρούν σε διασωλήνωση. Ωστόσο, το παιδί υπέστη ανακοπή και παρά την μάχη που έδωσαν για 40 λεπτά οι γιατροί να το επαναφέρουν, δεν τα κατάφεραν και το άτυχο αγοράκι κατέληξε.