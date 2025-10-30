Συναγερμός σήμανε στο νοσοκομείο Πατρών μετά από μεταφορά 17χρονης σε λιπόθυμη κατάσταση.

Οι γιατροί φοβήθηκαν για την κατάσταση της υγείας της καθώς η 17χρονη δεν αντιδρούσε σε κάποιο ερέθισμα.

Τελικά μετά από αρκετή ώρα και έπειτα από σειρά εξετάσεων, διαπιστώθηκε ότι η 17χρονη είχε κάνει χρήση κοκαΐνης.

Αμέσως κάλεσαν την αστυνομία η οποία με την σειρά της συνέλαβε την 17χρονη στο πλαίσιο του αυτοφώρου για χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχει πίσω από την υπόθεση ένα κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης που υπάρχει στην περιοχή και βάζει στόχο νεαρές ηλικίες.