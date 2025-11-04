Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνει η υπόθεση του θανάτου ενός 19 μηνών βρέφους στην Πάτρα το 2022, μετά από λοίμωξη COVID-19, η οποία προκαλεί ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που είχε κλείσει αρχικά ο φάκελος από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, σύμφωνα με το pelop.gr.

Η οικογένεια του παιδιού προχώρησε σε νομικές ενέργειες, με αποτέλεσμα η υπόθεση να επανεξετάζεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη κληθεί να καταθέσουν γιατροί τόσο από το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο όσο και από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου.

Το χρονικό της τραγωδίας

Τον Σεπτέμβριο του 2022, το παιδί, ενώ είχε νοσήσει από COVID-19, παρουσίασε έντονο μελάνιασμα και οι γονείς το μετέφεραν εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο. Οι γιατροί διαπίστωσαν κακή γενική κατάσταση και μυδρίαση, ωστόσο οι γονείς καταγγέλλουν ότι υπήρξε καθυστέρηση στη διασωλήνωση λόγω έλλειψης αναισθησιολόγου.

Μετά τη διασωλήνωση, το παιδί έπεσε σε προκωματώδη κατάσταση και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου οι εξετάσεις έδειξαν νεκρωμένο εγκέφαλο. Λίγες ημέρες αργότερα, δυστυχώς, κατέληξε.

Διαφωνία για τα αίτια θανάτου

Η αρχική ιατροδικαστική έκθεση απέδιδε το θάνατο σε επιπλοκές του COVID-19, όμως η ακολουθούμενη πραγματογνωμοσύνη χαρακτήρισε τα συμπεράσματα ως ασαφή.

Οι Αρχές έχουν ήδη συνομιλήσει με εμπειρους γιατρούς που γνωρίζουν την υπόθεση, ενώ τις επόμενες ημέρες θα κληθούν να καταθέσουν σε δικαστικό λειτουργό. Η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα, ενώ η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε εκείνες που διερευνώνται από την Εισαγγελία Πατρών σχετικά με πιθανές ελλιπείς ή λανθασμένες ιατροδικαστικές πράξεις.

Οι γονείς ζητούν περαιτέρω διαλεύκανση, θεωρώντας ότι η καθυστέρηση στη διασωλήνωση και οι αμφιλεγόμενες ιατροδικαστικές εκτιμήσεις μπορεί να είχαν καθοριστική επίδραση στην τραγική έκβαση.