Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στον Άγιο Νικόλαο Σπάτων Αχαΐας, με τον θάνατο του τετράχρονου που έπεσε από μαντρότοιχο, ενώ βρισκόταν στην αγκαλιά του 25χρονου θείου του.

O 25χρονος που πρόσεχε τον μικρό Ανδρέα, είχε βγει μαζί του μια βόλτα στην αυλή του σπιτιού. Την ώρα που περπατούσαν, ο νεαρός χτύπησε το κεφάλι του σε χαμηλό μπαλκόνι, με αποτέλεσμα να ζαλιστεί και να πέσει στο κενό μαζί με το παιδί που κρατούσε αγκαλιά. Η πτώση ήταν από ύψος περίπου 2 μέτρων και το παιδί τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Ο 25χρονος τραυματίστηκε επίσης, ωστόσο ο μικρός Ανδρέας ήταν εκείνος που δέχτηκε τη μοιραία πρόσκρουση.

Ο 25χρονος θείος του μικρού είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει τι συνέβη. «Πέσαμε μαζί στο κενό», είπε με κλάματα στους αστυνομικούς λίγες ώρες μετά το τραγικό περιστατικό. «Είμαι συντετριμμένος. Καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ, παρά ο Ανδρέας μας. Τον είχα σαν παιδί μου», ήταν τα πρώτα του λόγια. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, το παιδί ήταν ανήσυχο και εκείνος το πήρε αγκαλιά για να πάνε στην αποθήκη, να παίξει με τα ζώα της οικογένειας.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, η οποία ζήτησε να γίνει προκαταρκτική εξέταση. Στο μεταξύ, αύριο Πέμπτη (13/11) θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του άτυχου αγοριού στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην κοινότητα Αγίου Νικολάου Σπάτων.

Συγκλονίζει ο παππούς του 4χρονου αγοριού

Το παιδί φέρεται να έπεσε με το κεφάλι, με τον θείο του να το καταπλακώνει. Ο παππούς του το μετέφερε με το αυτοκίνητό του στο Κέντρο Υγείας στην Αχαγιά και από εκεί, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών. Οι γιατροί διαπίστωσαν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αμέσως προχώρησαν σε διασωλήνωση. Λίγο αργότερα υπέστη ανακοπή καρδιάς. Οι δραματικές προσπάθειες ανάνηψης, που διήρκεσαν περισσότερα από 40 λεπτά, δεν έφεραν το αποτέλεσμα που όλοι ήλπιζαν.

Η περιγραφή του παππού του μικρού Ανδρέα συγκλονίζει. «Εγώ τον πήγα μέχρι την Αχαγιά. Από εκεί ανέλαβε το ασθενοφόρο. Τον πήγαμε στην Πάτρα. Περιμέναμε με αγωνία. Βγήκαμε έξω και μου είπαν τα “χαρμόσυνα”… Ότι το παιδί τέλειωσε» λέει.