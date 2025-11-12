Ελεύθερος αφέθηκε ο 25χρονος θείος του 4χρονου στην Αχαΐα, ο οποίος χτύπησε σε γωνία μπαλκονιού, ζαλίστηκε και έπεσε από μεγάλο ύψος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του το 4χρονο παιδάκι που κρατούσε στην αγκαλιά.

Μετά το εξιτήριό του από το νοσοκομείο το μεσημέρι της Τετάρτης (12/11), ο 25χρονος θείος του, αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

Ο 25χρονος νοσηλευτόταν φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Αχαΐας «Ο Άγιος Ανδρέας» και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Συγκλονίζει ο παππούς του 4χρονου – «Άκουσα ουρλιαχτά και βγήκα έξω»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του παππού του 3χρονου που έχασε τη ζωή του στα Σπάτα Αχαΐας, όταν ο 25χρονος θείος του έπεσε από τοιχίο κρατώντας το παιδί στην αγκαλιά. Με φωνή σπασμένη από τη θλίψη, ο άνδρας περιέγραψε το τραγικό δυστύχημα.

Ο παππούς, τραγική φιγούρα της οικογένειας, περιγράφει τη στιγμή που αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί: «Ήταν κι άλλα παιδάκια εδώ, τα αδερφάκια του. Και ακούω ουρλιαχτά… Βγαίνω έξω και βλέπω τον άνθρωπο κάτω μαζί με το παιδί».

Μόλις συνειδητοποίησε το μέγεθος του τραυματισμού, πήρε το εγγονάκι του με το αυτοκίνητο και το μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Από εκεί, το παιδί διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών το παιδί υπέστη ανακοπή και κατέληξε. Οι γιατροί παρέλαβαν το τετράχρονο σε κρίσιμη κατάσταση και προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του, ενώ του έκαναν ΚΑΡΠΑ για 40 λεπτά.