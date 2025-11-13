Σοκ και πένθος έχει σκορπίσει στη Δυτική Αχαΐα ο θάνατος του 4χρονου Ανδρέα, ο οποίος έχασε τη ζωή του πέφτοντας από μαντρότοιχο, μαζί με τον θείο του.

Η κηδεία του μικρού τελέστηκε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, με την παρουσία των γονιών του, των δύο αδελφών του, συγγενών και ολόκληρου του χωριού των Σπάτων, που δεν μπορούν να πιστέψουν τον άδικο και ξαφνικό χαμό του.

Τραγική φιγούρα η μητέρα του μικρού, η οποία φώναζε την ώρα που συνόδευε το λευκό φέρετρο: «Που είσαι αγάπη μου;». Στο τέλος της κηδείας, άφησαν να πετάξουν στον αέρα δεκάδες λευκά και μπλε μπαλόνια.

Φωτογραφίες από την κηδεία του 4χρονου