Το χωριό Σπάτα Αχαΐας έχει βυθιστεί στη σιωπή. Σήμερα, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον μικρό Ανδρέα, το τρίχρονο παιδί που έφυγε πρόωρα από τη ζωή ύστερα από μια τραγική πτώση. Μια στιγμή ήταν αρκετή για να μετατρέψει μια συνηθισμένη μέρα σε ανείπωτο δράμα.

Το μικρό φέρετρο θα μεταφερθεί το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στα Σπάτα Αχαΐας, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Η τοπική κοινωνία της Δυτικής Αχαΐας παραμένει συγκλονισμένη από τον τραγικό χαμό του 3χρονου Ανδρέα, που έπεσε από μάντρα ύψους περίπου δύο μέτρων το απόγευμα της Τρίτης 11 Νοεμβρίου.

Το παιδί βρισκόταν στην αγκαλιά ενός 25χρονου συγγενή του, ο οποίος, σύμφωνα με τις καταθέσεις, «ζαλίστηκε και παραπάτησε», με αποτέλεσμα να πέσουν και οι δύο στο έδαφος. Το περιστατικό συνέβη έξω από την οικία της οικογένειας, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτων.

Ο 3χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας και στη συνέχεια στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε «βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις» και κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον επαναφέρουν, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ για περίπου 40 λεπτά. Παρά τις προσπάθειες, ο μικρός Ανδρέας κατέληξε το ίδιο βράδυ.

Ο 25χρονος συγγενής, που κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά του τη στιγμή της πτώσης, τραυματίστηκε επίσης και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας». Όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς, «τον κρατούσα αγκαλιά και πέσαμε μαζί». Εναντίον του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και συνελήφθη, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του εισαγγελέα, καθώς η οικογένεια του παιδιού δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη.

Η ιατροδικαστική εξέταση, που ολοκληρώθηκε στην Πάτρα, επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος του μικρού προήλθε από σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, συμβατές με πτώση από ύψος. Δεν προέκυψαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ή κακοποίησης. Τα ευρήματα παραδόθηκαν στις αρχές και θα ενσωματωθούν στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για το δυστύχημα.

Στο σπίτι της οικογένειας επικρατεί βουβός πόνος. Το μπαλκόνι του σπιτιού έχει στολιστεί με λευκά και γαλάζια μπαλόνια, τα αγαπημένα χρώματα του μικρού Ανδρέα. «Καλύτερα να είχα πεθάνει εγώ», φέρεται να είπε συντετριμμένος ο 25χρονος συγγενής, σύμφωνα με οικείους του. Οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για μια «τραγωδία χωρίς υπαιτιότητα», που βύθισε στο πένθος ολόκληρο το χωριό.

Η Αστυνομία της Δυτικής Αχαΐας συνεχίζει να συγκεντρώνει καταθέσεις προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, ενώ η Εισαγγελία Πατρών έχει παραγγείλει την ολοκλήρωση της προανάκρισης με βάση τα ιατροδικαστικά ευρήματα.

Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα στην Αχαΐα

Σύμφωνα με τον παππού του παιδιού, η πτώση από ύψος 2 μέτρων από τη μάντρα που ήταν σαν πεζοδρόμιο σημειώθηκε όταν ο 25χρονος που κρατούσε αγκαλιά το αγόρι χτύπησε σε μια γωνιά μπαλκονιού, ζαλίστηκε και έπεσε στο κενό κρατώντας αγκαλιά τον 3χρονο.

«Το παιδάκι ήταν ανήσυχο κι έκλαιγε. Το πήρε αγκαλιά ο 25χρονος για να το πάει μια βόλτα για να ηρεμήσει. Πήρε το παιδί αγκαλιά κι όπως προχωρούσε, χτύπησε το κεφάλι του στην άκρη του μπαλκονιού, ζαλίστηκε κι έπεσε μαζί με το παιδί αγκαλιά κάτω από τη μάντρα» εξήγησε ο παππούς του παιδιού.

Οι γιατροί στο Καραμανδάνειο προχώρησαν σε άμεση διασωλήνωση, ωστόσο, όπως αναφέρουν πληροφορίες, το αγοράκι υπέστη ανακοπή. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και την ΚΑΡΠΑ που διήρκεσε τουλάχιστον 40 λεπτά, το παιδί κατέληξε το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Από την πτώση τραυματίστηκε και ο νεαρός συγγενής, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου σήμερα το πρωί πήρε εξιτήριο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και συνελήφθη από τις αρχές, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα καθώς η οικογένεια δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη.

Συντετριμμένοι οι γονείς του μικρού Ανδρέα

Ο θάνατος του 3χρονου Ανδρέα έχει σκορπίσει ανείπωτο πόνο σε όλους στο χωριό.

«Δεν είμαστε καλά, ζούμε έναν εφιάλτη. Οι γονείς του Ανδρέα είναι κομμάτια. Ήταν ένα παιδάκι γεμάτο ζωή, αθωότητα και χαρά που η μοίρα θέλησε να φύγει πρόωρα αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό και μια σιωπή που πονάει. Πραγματικά, είναι αδιανόητο» λέει στο protothema.gr ο θείος του μικρού Ανδρέα.

Σύμφωνα με τους ανθρώπους που γνωρίζουν την οικογένεια, οι γονείς του τρίχρονου αγοριού πάλευαν καθημερινά για το καλύτερο μεγαλώνοντας με αγάπη και φροντίδα τα τρία τους παιδιά – δύο κορίτσια και τον μικρό τους γιο.

Μια οικογένεια αγαπητή όχι μόνο στα Σπάτα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας που τους συνδέουν ισχυροί δεσμοί συγγένειας και φιλίας.