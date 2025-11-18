Η υπόθεση του θανάτου του 4χρονου αγοριού στον Άγιο Νικόλαο Σπάτων, στη Δυτική Αχαΐα, παίρνει νέα τροπή. Ενώ αρχικά είχε διαδοθεί πως ο θείος κρατούσε το παιδί αγκαλιά και έπεσαν μαζί από μάντρα ύψους περίπου δύο μέτρων, σήμερα ο ίδιος ο θείος ομολόγησε κάτι διαφορετικό: ότι είχε πάρει το παιδί για βόλτα με γουρούνα η οποία εξετράπη της πορείας της και έπεσε από τη μάντρα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο 25χρονος θείος του, ο οποίος είχε αναλάβει την ευθύνη να τον προσέχει, εμφανίστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του και ομολόγησε ότι το τετράχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Όπως είπε όλα συνέβησαν όταν ο 25χρονος επιχείρησε να πάει βόλτα με μία μηχανή τυπου γουρούνα, τον τετράχρονο.

Κατά την εκκίνηση όμως το όχημα τού γλίστρησε και έπεσε στο κενό κάτω από το τοιχίο αντιστήριξης. Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του τετράχρονου Ανδρέα.

Kατά το σχετικό ρεπορτάζ, ο 25χρονος υπέδειξε στους αστυνομικούς μία αποθήκη στην οποία είχαν κρύψει το όχημα.