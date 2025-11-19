Ο Προσωπικός Αριθμός (Π.Α.) είναι ένας μοναδικός αριθμός που χορηγείται σε κάθε φυσικό πρόσωπο στην Ελλάδα και χρησιμοποιείται για την ακριβή ταυτοποίηση στα δημόσια μητρώα. Είναι άπαξ χορηγούμενος και δεν μεταβάλλεται, όμως τα ταυτοποιητικά στοιχεία που σχετίζονται με τον Π.Α. μπορεί να χρειαστεί να διορθωθούν ή να ενημερωθούν αν είναι λανθασμένα ή έχουν αλλάξει.

Ας δούμε τι πρέπει να κάνετε σε αυτή την περίπτωση.

Έλεγχος των στοιχείων σας

Μέσα από την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή μπορείτε να δείτε όλα τα στοιχεία που τηρούνται για εσάς στα δημόσια μητρώα, όπως:

Ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία γέννησης

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)

Διεύθυνση κατοικίας

Είναι σημαντικό να τα ελέγξετε προσεκτικά, καθώς οποιοδήποτε λάθος μπορεί να επηρεάσει την επικοινωνία σας με δημόσιους φορείς και υπηρεσίες.

Τι κάνετε αν ένα στοιχείο είναι λανθασμένο ή έχει αλλάξει

Διόρθωση μέσα στην εφαρμογή: Αν εντοπίσετε λάθος ή αλλαγή σε κάποιο στοιχείο, μπορείτε να το συμπληρώσετε ή να επιλέξετε τη σωστή καταχώριση απευθείας στην εφαρμογή.

Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη ώστε οι αλλαγές να γίνονται με ασφάλεια και πιστοποίηση μέσω Taxisnet. Αυτόματη ενημέρωση των μητρώων: Μόλις ολοκληρωθεί η διόρθωση, η ενημέρωση αποστέλλεται αυτόματα στα αντίστοιχα δημόσια μητρώα, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθείτε υπηρεσίες με φυσική παρουσία. Χρήση Taxisnet και ΕΜΕπ: Για την επιβεβαίωση και την ενημέρωση στοιχείων απαιτείται η χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Πριν, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) και έχετε επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου.

Διαδικασία για ανήλικα ή προστατευόμενα μέλη

Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί για τα παιδιά ή τα προστατευόμενα μέλη σας, διασφαλίζοντας ότι όλα τα στοιχεία τους είναι σωστά και τα μέλη της οικογένειας έχουν μοναδικό και έγκυρο Προσωπικό Αριθμό.

Σημαντικά σημεία