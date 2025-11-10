Ο προσωπικός αριθμός (ΠΑ) μπαίνει σταδιακά στη ζωή των Ελλήνων, φέρνοντας σημαντική απλοποίηση στις συναλλαγές με το Δημόσιο. Όπως εξήγησε στο ΕΡΤnews ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που στόχο έχει να κάνει τις σχέσεις των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες πιο εύκολες, ασφαλείς και γρήγορες.

Μέχρι σήμερα, 2,6 εκατομμύρια πολίτες έχουν αποκτήσει προσωπικό αριθμό, με δυνατότητα επιλογής των πρώτων ψηφίων. Όσοι δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία έως τις 5 Νοεμβρίου, βλέπουν τον αριθμό να εκδίδεται αυτόματα από το κράτος. Ο ΠΑ δεν χρειάζεται ενεργοποίηση και χρησιμοποιείται για ασφαλείς συναλλαγές, ενώ θα εμφανίζεται στις νέες αστυνομικές ταυτότητες που εκδίδονται. Ήδη έχουν εκδοθεί 601.000 νέες ταυτότητες με αναγραφή του ΠΑ.

Πώς θα τον βρείτε

Η ενημέρωση γίνεται με απλούς και ασφαλείς τρόπους, όπως μέσω email, ψηφιακής θυρίδας στο gov.gr ή ειδοποιήσεων στο κινητό μέσα από την εφαρμογή Wallet. Με αυτόν τον τρόπο, ο προσωπικός αριθμός φτάνει στους πολίτες χωρίς να χρειάζεται να σταλεί απευθείας, διασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Από τις 3 Ιουνίου έως τις 5 Νοεμβρίου, 2.651.632 πολίτες απέκτησαν προσωπικό αριθμό, εκ των οποίων 226.000 μέσω ΚΕΠ και 844 μέσω Προξενικών Αρχών.

Ο ίδιος ο κ. Αναγνωστόπουλος διευκρίνισε ότι ο προσωπικός αριθμός δεν χρειάζεται ενεργοποίηση. Χρησιμοποιείται για ασφαλείς συναλλαγές και θα εμφανίζεται στις νέες ταυτότητες που θα εκδίδονται μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Έλεγχος στοιχείων και συνέπεια

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιβεβαίωσης των στοιχείων εντοπίστηκαν 839.115 διαφορές στην αναγραφή των στοιχείων πολιτών μεταξύ βασικών μητρώων του Δημοσίου, 132.647 περιπτώσεις πολυεγγραφών και 11.426 περιπτώσεις κενών ή μη έγκυρων τιμών. Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διόρθωσής τους, προκειμένου να επιτευχθεί η συνέπεια των στοιχείων σε όλα τα βασικά μητρώα. Επίσης, σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., αναπτύχθηκε μηχανισμός αυτόματης απενεργοποίησης παλαιών δελτίων αστυνομικής ταυτότητας για 27.171 στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Τι σημαίνει για τον πολίτη

Υπενθυμίζεται ότι ο Προσωπικός Αριθμός λειτουργεί ως ενιαίος αριθμός ταυτοποίησης για όλες τις συναλλαγές των πολιτών για το Δημόσιο, καταργώντας την ανάγκη χρήσης πολλαπλών αριθμών. Η χρήση του είναι προαιρετική και δεν αποτελεί μέσο πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες ή σε προσωπικά δεδομένα. Ο ΠΑ χορηγείται μόνο μία φορά σε κάθε φυσικό πρόσωπο και δεν μπορεί να μεταβληθεί. Η καθιέρωση του Προσωπικού Αριθμού αποτελεί κομβική μεταρρύθμιση για την ενιαία ταυτοποίηση των πολιτών στη Δημόσια Διοίκηση και την απλοποίηση της εξυπηρέτησής τους, με στόχο μια πιο λειτουργική, αποτελεσματική και φιλική Δημόσια Διοίκηση.