Έληξε χθες (5/11) η προθεσμία για όσους ήθελαν να εκδώσουν μόνοι τους τον Προσωπικό Αριθμό, το «ψηφιακό κλειδί» που θα συνοδεύει κάθε πολίτη σε όλη του τη ζωή. Όσοι άφησαν για την τελευταία στιγμή τη διαδικασία αντιμετώπισαν το μήνυμα: «Δεν εντοπίστηκε εγγραφή φυσικού προσώπου στο Μητρώο Πολιτών ή στο Φορολογικό Μητρώο».

Για όσους δεν πρόλαβαν να εκδώσουν μόνοι τους τον αριθμό, το σύστημα θα τον αναθέσει αυτόματα, επιλέγοντας τυχαία τα δύο πρώτα ψηφία. Το τρίτο ψηφίο, αλφαβητικό, επιλέγεται αυτόματα για όλους, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης. Ο Προσωπικός Αριθμός είναι μοναδικός και αμετάβλητος και παραμένει ίδιος ακόμα και αν αλλάξει η ταυτότητα.

Υπάρχουν ειδικές διαδικασίες για ορισμένες κατηγορίες πολιτών:

Ανήλικα τέκνα: μέσω γονέα ή κηδεμόνα (myInfo ή ΚΕΠ).

Πολίτες χωρίς taxisnet ή κινητό: με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ ή Προξενική Αρχή.

Δικαστικοί συμπαραστάτες: παρουσία και ταυτοποίηση με δικαστική πράξη.

Η έκδοση του Προσωπικού Αριθμού είναι απαραίτητη για την απόκτηση της νέας ταυτότητας και διασφαλίζει ότι κάθε πολίτης διαθέτει μοναδικό ψηφιακό αναγνωριστικό σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.