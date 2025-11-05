Ταλαιπωρία σήμερα για τους χιλιάδες πολίτες που σπεύδουν τελευταία στιγμή να εκδόσουν προσωπικό αριθμό, καθώς, όπως μεταδίδει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος, δεν αναγνωρίζει τους κωδικούς επαλήθευσης το Gov.gr.

Το μήνυμα που βγάζει στους χρήστες είναι: «Δεν εντοπίστηκε εγγραφή φυσικού προσώπου στο Μητρώο Πολιτών ή στο Φορολογικό Μητρώο για τον ΑΦΜ…»

Σημειώνεται ότι έως σήμερα μπορεί να γίνει η έκδοση του Προσωπικού Αριθμού ενώ από αύριο θα αποδίδεται αυτόματα. Όσοι δεν προχωρήσουν στην έκδοση του αριθμού, το σύστημα θα επιλέξει αυτόματα τα δύο πρώτα ψηφία του, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες μπορεί να καθορίσει ο ίδιος ο πολίτης. Το τρίτο ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα, ώστε κάθε αριθμός να είναι μοναδικός.