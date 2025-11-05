Έως σήμερα μπορεί να γίνει η έκδοση του Προσωπικού Αριθμού ενώ από αύριο θα αποδίδεται αυτόματα. Όσοι δεν προχωρήσουν στην έκδοση του αριθμού, το σύστημα θα επιλέξει αυτόματα τα δύο πρώτα ψηφία του, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες μπορεί να καθορίσει ο ίδιος ο πολίτης. Το τρίτο ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα, ώστε κάθε αριθμός να είναι μοναδικός.

Η έκδοση του Προσωπικού Αριθμού (Π.Α.) γίνεται πλέον μέσω της πλατφόρμας myinfo.gov.gr, με χρήση των κωδικών TaxisNet.

Ο πολίτης επιβεβαιώνει τα στοιχεία του και το σύστημα δημιουργεί αυτόματα τον προσωπικό αριθμό, ο οποίος αποτελείται από 12 χαρακτήρες: δύο γράμματα που επιλέγει ο ίδιος, ένα ψηφίο που ορίζεται από το σύστημα και τον Α.Φ.Μ. του.

Όσοι πολίτες δεν έχουν κωδικούς ή δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία, μπορούν να εξυπηρετηθούν από τα ΚΕΠ ή τις Προξενικές Αρχές.

Η έκδοση του Π.Α. είναι προαπαιτούμενη για τη δημιουργία νέου τύπου ταυτότητας, ενώ όσοι έχουν ήδη εκδώσει νέα ταυτότητα δεν χρειάζεται να την αντικαταστήσουν.

Συχνές Ερωτήσεις

Αν κάποιος έχει ήδη νέου τύπου Δελτίο Ταυτότητας, πρέπει να το αντικαταστήσει; Όχι, δεν χρειάζεται να εκδώσει νέο.

Πρέπει πρώτα να εκδοθεί ο Προσωπικός Αριθμός και μετά η νέα ταυτότητα; Ναι, ο Π.Α. εκδίδεται πρώτα.

Πώς εκδίδει Π.Α. κάποιος χωρίς κωδικούς TaxisNet ή χωρίς ψηφιακές δεξιότητες; Μέσω ΚΕΠ ή Προξενικών Αρχών.