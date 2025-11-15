Αυτόματα και χωρίς καμία ενέργεια από πλευράς των πολιτών ξεκίνησε η διαδικασία απόδοσης Προσωπικού Αριθμού (ΠΑ) σε όσους δεν τον είχαν εκδώσει μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα πάντως με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η απόδοση γίνεται σταδιακά και έτσι ενδέχεται κάποιοι να μην έχουν ακόμα ενημερωθεί. Ωστόσο, όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) και έχουν δώσει συγκατάθεση ενημερώνονται μέσω της Θυρίδας Πολίτη, του Gov.gr Wallet, καθώς και με email.

Οι πολίτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να εντοπίσουν τον Προσωπικό Αριθμό τους:

στην εφαρμογή pa.gov.gr ,

στο Gov.gr Wallet ,

μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών.

Από τις 3 Ιουνίου έως 5 Νοεμβρίου 2025, είχαν εκδοθεί 2.651.632 Προσωπικοί Αριθμοί, περίοδος κατά την οποία οι πολίτες μπορούσαν να επιλέξουν τα δύο πρώτα ψηφία του προθέματος του ΑΦΜ τους. Ήδη έχουν εκδοθεί 601.000 νέες αστυνομικές ταυτότητες που φέρουν τον ΠΑ.

Ο Προσωπικός Αριθμός λειτουργεί ως ενιαίος αριθμός ταυτοποίησης για το σύνολο των συναλλαγών με το Δημόσιο, καταργώντας τη χρήση πολλών διαφορετικών αριθμών (όπως ΑΜΚΑ, ΑΦΜ κ.λπ.). Η χρήση του παραμένει προαιρετική, δεν αποτελεί μέσο πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες ή προσωπικά δεδομένα και χορηγείται μία φορά για κάθε πολίτη, χωρίς δυνατότητα μεταβολής.