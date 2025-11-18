Το Cambridge Dictionary ανακοίνωσε τη λέξη της χρονιάς για το 2025, επιλέγοντας το “parasocial”, που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη σύνδεση, που νιώθουν οι άνθρωποι με κάποιον, που δεν ξέρουν – ή ακόμα και με μια τεχνητή νοημοσύνη.

Ο όρος επινοήθηκε το 1956 από τους κοινωνιολόγους Ντόναλντ Χόρτον και Ρίτσαρντ Γουλ , οι οποίοι ήθελαν να αναφερθούν στον τρόπο, με τον οποίο οι τηλεθεατές δημιουργούσαν «παρακοινωνικές» σχέσεις με τηλεοπτικές προσωπικότητες, σύμφωνα με δήλωση, που δημοσίευσε το λεξικό. Το φαινόμενο αυτό συνεχίζεται και σήμερα, καθώς οι χρήστες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης δημιουργούν παρακοινωνικές σχέσεις με διασημότητες, influencers και προσωπικότητες από το Διαδίκτυο, με τις οποίες δεν έχουν καμία προσωπική σχέση.

Ένα βασικό παράδειγμα, που αναφέρεται στο Cambridge Dictionary, είναι η τραγουδίστρια Taylor Swift, η οποία ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον αστέρα του NFL Travis Kelce φέτος, με πολλούς θαυμαστές να μιλούν για τα ειλικρινή συναισθήματά τους προς ένα ζευγάρι, που η συντριπτική πλειοψηφία δεν είχε συναντήσει ποτέ. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η Βρετανίδα τραγουδίστρια Λίλυ Άλλεν, το τελευταίο άλμπουμ της οποίας, “West End Girl“, αφηγείται την ιστορία ενός χωρισμού και προκάλεσε «παρακοινωνικό ενδιαφέρον για την ερωτική της ζωή», σύμφωνα με τη δήλωση.

«Μια εμπνευσμένη επιλογή»

Η χρήση του όρου έχει αυξηθεί φέτος, ιδίως λόγω των ανησυχιών για τις σχέσεις, που έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν ορισμένοι άνθρωποι με chatbots τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT. Ο Colin McIntosh, λεξικογράφος στο Cambridge Dictionary, είπε ότι η λέξη «αποτυπώνει το zeitgeist του 2025» και δείχνει πώς αλλάζει η γλώσσα.

«Αυτό, που κάποτε ήταν ένας εξειδικευμένος ακαδημαϊκός όρος, έχει γίνει mainstream», ανέφερε στην ανακοίνωση. «Εκατομμύρια άνθρωποι εμπλέκονται σε παρακοινωνικές σχέσεις, ενώ πολλοί περισσότεροι απλώς ενδιαφέρονται για την άνοδό τους», πρόσθεσε ο McIntosh. «Η γλώσσα γύρω από τα παρακοινωνικά φαινόμενα εξελίσσεται γρήγορα, καθώς η τεχνολογία, η κοινωνία και ο πολιτισμός μεταβάλλονται και μεταλλάσσονται: από τις διασημότητες έως τα chatbots», πρόσθεσε.

Η Σιμόν Σναλ, Καθηγήτρια Πειραματικής Κοινωνικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, ανέφερε ότι η λέξη «είναι μια εμπνευσμένη επιλογή». «Η άνοδος των παρακοινωνικών σχέσεων έχει επαναπροσδιορίσει το φαινόμενο των θαυμαστών, των διασημοτήτων και, με την τεχνητή νοημοσύνη, τον τρόπο με τον οποίο οι απλοί άνθρωποι αλληλεπιδρούν στο Διαδίκτυο», είπε. «Έχουμε εισέλθει σε μια εποχή, όπου πολλοί άνθρωποι δημιουργούν ανθυγιεινές και έντονες παρακοινωνικές σχέσεις με influencers», συμπλήρωσε η Σναλ.

«Αυτό οδηγεί στην αίσθηση ότι οι άνθρωποι «γνωρίζουν» εκείνους με τους οποίους δημιουργούν παρακοινωνικούς δεσμούς, μπορούν να τους εμπιστεύονται και ακόμη και σε ακραίες μορφές πίστης. Ωστόσο, είναι εντελώς μονόπλευρο».

6.000 νέες λέξεις

Το Cambridge Dictionary υπογράμμισε επίσης μια σειρά από άλλες λέξεις, που, σύμφωνα με αυτό, είχαν «σημαντική επίδραση» αυτή την χρονιά.

Μεταξύ αυτών είναι η λέξη “slop“, που σημαίνει «περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, που είναι πολύ χαμηλής ποιότητας, ειδικά, όταν δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη», καθώς και η λέξη “memeify“, που ορίζεται ως «μετατρέπω ένα γεγονός, μια εικόνα, ένα πρόσωπο κ.λπ. σε meme».

Το γνωστό λεξικό πρόσθεσε 6.000 νέες λέξεις φέτος, προερχόμενες από τα Social Media, την γλώσσα των νέων, αλλά και κινήματα της εποχής μας. Μερικά παραδείγματα είναι οι “delulu“, “skibidi” και “Tradwife”.