Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν ήττα με 118-106 από τους Καβαλίερς στο Κλίβελαντ, σε ένα παιχνίδι όπου το αγωνιστικό αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχώρησε τραυματίας, έχοντας νιώσει ενοχλήσεις από νωρίς στον προσαγωγό και επιδεινώνοντας τον τραυματισμό του σε μία προσπάθεια προς το καλάθι. Η διάγνωση έκανε λόγο για διάταση στη βουβωνική χώρα, κάτι που ανησύχησε τον Ντοκ Ρίβερς, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι ο Έλληνας σούπερ σταρ ίσως μείνει εκτός για αρκετά παιχνίδια.

Το Μιλγουόκι έπεσε στο 8-7 (5-3 εντός, 3-4 εκτός), παρά το γεγονός ότι έξι παίκτες του ολοκλήρωσαν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων. Η ομάδα ήταν μαχητική, αλλά δεν βρήκε τις λύσεις για να «χτυπήσει» τους Καβαλίερς χωρίς τον ηγέτη της.

Από την άλλη, το Κλίβελαντ ανέβηκε στο 10-5 (6-2 εντός, 4-3 εκτός), με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση, σημειώνοντας 37 πόντους σε μόλις 22 σουτ. Οι Μέριλ, Πόρτερ και Χάντερ τον πλαισίωσαν ιδανικά, ενώ ο Κένι Άτκινσον κάλυψε με επιτυχία τις απουσίες των Γκάρλαντ και Στρους.