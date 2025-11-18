Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό φαίνεται πως δεν θα φέρει μόνο την ονομασία του βασικού χορηγού, αλλά και το όνομα μιας εμβληματικής μορφής του συλλόγου.

Οι αποφάσεις έχουν ήδη παρθεί και, στην ουσία, ο Γιάννης Αλαφούζος επιβεβαίωσε αυτό που ακουγόταν έντονα τον τελευταίο καιρό. Το νέο «πράσινο» γήπεδο στον Ελαιώνα δεν θα ονομάζεται τελικά «Βοτανικός» και όλα δείχνουν ότι θα έχει δύο τίτλους.

«Δεν θα το λένε Βοτανικό, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι ακόμα», σχολίασε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του συνέντευξης. H ιστοσελίδα tanea.gr ωστόσο, προχωρά παρακάτω και παρουσιάζει τις επικρατέστερες σκέψεις για την ονομασία του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου.

Η μία ονομασία θα αφορά τον εμπορικό συνεργάτη που θα κερδίσει τον σχετικό διαγωνισμό. Τα οφέλη από μια τέτοια συμφωνία θα είναι σημαντικά και φυσικά ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να απέχει από μια πρακτική που ακολουθεί πλέον η πλειονότητα των ευρωπαϊκών συλλόγων.

Υπάρχει, όμως, σοβαρό ενδεχόμενο να προστεθεί και δεύτερη ονομασία, τιμητική αυτή τη φορά. Ένα όνομα που έρχεται από την ιστορία του Παναθηναϊκού και ανήκει σε άνθρωπο που το αποτύπωμά του είναι ανεξίτηλο.

Η πρόταση που έπεσε στο τραπέζι δεν είναι άλλη από το όνομα του Μίμη Δομάζου, του «στρατηγού» και πιθανότατα κορυφαίου ποδοσφαιριστή που φόρεσε ποτέ τη φανέλα με το τριφύλλι.

Η ιδέα αυτή υπάρχει εδώ και καιρό στο «πράσινο» περιβάλλον, ειδικά από τη στιγμή που οι σημαντικότεροι παράγοντες του συλλόγου έχουν ήδη τιμηθεί: το προπονητικό κέντρο φέρει το όνομα του Γεώργιου Καλαφάτη, η ιστορική Λεωφόρος αυτό του Απόστολου Νικολαΐδη, ενώ οι εγκαταστάσεις της Παιανίας έχουν ονομαστεί «Γεώργιος Βαρδινογιάννης».