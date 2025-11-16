Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος έκανε αναδρομή στα τελευταία χρόνια της ομάδας και θα τοποθετηθεί για την αγωνιστική εικόνα, τις επιλογές των προπονητών και των συνεργατών του, καθώς και για τα οικονομικά ζητήματα που επηρέασαν τον οργανισμό. Παράλληλα, θα μιλήσει για τους στόχους που έχει θέσει για το μέλλον και το πλάνο ανάπτυξης του συλλόγου.

Ο πρώτος άξονας συζήτησης είναι η αναδιάρθρωση του ποδοσφαιρικού τμήματος

«Κάποτε έπρεπε να αποφασίσω να μιλήσω. Αποφάσισα να έχω πιο εμφανή παρουσία από εδώ και πέρα στον Παναθηναϊκό», ξεκίνησε ο Γιάννης Αλαφούζος.

Τον λόγο πήρε ο Παντελής Βλαχόπουλος του SPORT24 για την πρώτη ερώτηση, αν ο κόσμος του Παναθηναϊκού πρέπει να πιστέψει αυτό το πλάνο:

«Πάντοτε ο μοναδικός μου στόχος ήταν ο Παναθηναϊκός να κερδίσει το πρωτάθλημα. Για πολλούς λόγους αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Είχα την ευτυχή συγκυρία να γνωρίσω τον κύριο Μπαλντίνι, έναν πολύ υψηλού επιπέδου σύμβουλο, που με βοήθησε να γνωρίσω τον κύριο Μπενίτεθ, τον κύριο Κορόνα και φυσικά τον κύριο Κοτσόλη. Μέχρι στιγμής άκουγα τις συμβουλές των προπονητών και των τεχνικών διευθυντών, και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Ελπίζω αυτή τη φορά να είμαστε πιο τυχεροί και αποτελεσματικοί».

Τον λόγο πήρε ο Σήφης Βοτζάκης, που ρώτησε τον Γιάννη Αλαφούζο ποια θα ήταν η σκέψη του αν ήταν ένας απλός φίλαθλος του Παναθηναϊκού:

«Θα είχα επιφυλάξεις και ελπίδες. Φίλαθλος είμαι κι εγώ. Όπως θυμάστε, όταν αναμίχθηκα με τον Παναθηναϊκό λόγω έλλειψης άλλου προσώπου, ήθελα να διοικηθεί ο Παναθηναϊκός από τους οπαδούς του. Αυτό για πολλούς λόγους απέτυχε παταγωδώς. Ο Παναθηναϊκός έχει 2 εκατομμύρια οπαδούς στην Ελλάδα, από τους οποίους οι 500 χιλιάδες είναι μπετόν και από τους οποίους οι 100 χιλιάδες ξοδεύουν 500 ευρώ. Αυτό το εγχείρημα απέτυχε, ανέλαβα εγώ και έτσι έχουμε προχωρήσει από τότε. Δεν ήταν η πρόθεσή μου να αγοράσω τον Παναθηναϊκό, είχε πολλά χρέη η ομάδα με ένα ακριβό ρόστερ που δεν συμβάδιζε με τα χρέη που είχε τότε».

Τον λόγο τώρα πήρε ο Βασίλης Παπαθεοδώρου από το SDNA, που ρώτησε τον Γιάννη Αλαφούζο αν σκοπεύει να κάνει κάτι έτσι ώστε να έρθει σε καλύτερη επικοινωνία με τον κόσμο:

«Βασικό στοιχείο για να κερδίσεις το πρωτάθλημα είναι να είναι ενωμένοι οι οπαδοί. Χθες είχα συνάντηση με τη Θύρα 13, που ήταν εποικοδομητική. Αν εκτιμάτε ότι άργησα να το κάνω, ίσως να έχετε δίκιο, έπρεπε να το είχα κάνει νωρίτερα».

Σε ερώτηση του Βάιου Τσούτσικα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 για τον Γιάννη Παπαδημητρίου, απάντησε:

«Υπήρχε μία έντονη αντιπάθεια στο πρόσωπό του, όμως είναι άδικο αυτό που λέγεται. Οι περισσότερες μεταγραφές του πέτυχαν. Έκανα λάθη προσωπικά».

Τον λόγο πήρε ξανά ο Παντελής Βλαχόπουλος και τον ρώτησε για την απόλυση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Δεν μου αρέσει ο όρος απόλυση. Αποχώρησε, οι προπονητές έχουν αποζημιώσεις και πληρώθηκε. Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, ότι ήταν ο καλύτερος μέχρι τότε είναι γεγονός. Ο ίδιος έχει πει ότι μετά από κάποια χρόνια έρχεται μία στιγμή που ένας προπονητής δεν μπορεί να εμπνεύσει μία ομάδα. Την κάτω βόλτα την πήραμε όταν ήμασταν 10 βαθμούς μπροστά και πήγαμε στην Κύπρο σε μία διακοπή, ενώ όλοι οι άλλοι έκαναν σκληρές προπονήσεις και εμείς πήγαμε σε ένα εξάστερο ξενοδοχείο. Από εκείνο το σημείο και μετά κάναμε το ένα κακό αποτέλεσμα μετά το άλλο.

Το δεύτερο σημείο είναι ότι όταν ξεκίνησε το επόμενο πρωτάθλημα, χάσαμε όλα τα ντέρμπι, είχαμε πολλές αποτυχίες και ήταν σαφές ότι είχε χαθεί η μαγεία και η δύναμη της ομάδας. Αν στραβώσει το κλίμα είναι δύσκολο να γυρίσει σε μία ομάδα. Πήρα το ρίσκο να αλλάξω προπονητή γιατί αυτό είναι πάντα σοκ σε μία ομάδα. Δυστυχώς δεν ήταν καλές επιλογές αυτές που έκανα, γιατί και τον Τερίμ εγώ τον πήρα, ο Παπαδημητρίου δεν είχε καμία σχέση με αυτή την πρόσληψη. Αν ήξερα τα αποτελέσματα δεν θα είχα ζητήσει από τον κύριο Γιοβάνοβιτς να αποχωρήσει».

Σε ερώτηση του Δημήτρη Κωνσταντινίδη για τον χρονικό ορίζοντα ώστε να έρθουν οι επιτυχίες:

«Κάθε ομάδα χρειάζεται χρόνο. Δεν μπορώ να πω πόσο. Τον Ιανουάριο θα ενισχύσουμε την ομάδα εκεί που θα εισηγηθεί ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής. Νομίζω ότι από ότι μου είπε ο κ. Μπενίτεθ ένα απο τα θέματα είναι πως οι παίκτες έχουν γυμναστεί πολύ, αλλά με λάθος τρόπο. Ο κ. Μπενίτεθ έχει έναν καταπληκτικό γυμναστή, ασχολούμαι με θέματα υγείας, με έχει εντυπωσιάσει. Η προπόνηση που έγινε το καλοκαίρι είχε πολλή δύναμη, αλλά όχι ταχύτητα και ανοίγματα. Τον Μάιο του 2027 ολοκληρώνεται το νέο μας γήπεδο, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την Ακρόπολη. Μέχρι τότε πρέπει ο Παναθηναϊκός να είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Στον αθλητισμό όμως ποτέ δεν είσαι μόνος».

Ο δεύτερος «γύρος» των ερωτήσεων αφορούσε στην οικονομική διαχείριση

Πρώτη ερώτηση από τον Σήφη Βοτζάκη, για το πόσο μεγάλη επένδυση θέλει να κάνει, με βάση την ύπαρξη ενός ονόματος όπως ο Ράφα Μπενίτεθ:

«Το πρώτο πράγμα που μου είπε ο κύριος Μπαλντίνι είναι ότι κάναμε ένα λάθος. Μου είπε πως πρέπει έχουμε έναν κορμό με Έλληνες παίκτες, αν πάρεις ξένους συνήθως αυτοί έρχονται για τα χρήματα και είναι πολύ δύσκολο να τους πουλήσεις μετά. Έχουμε κάνει λάθη στο παρελθόν, έχουμε πληρώσει πολλά χρήματα και δεν έχουμε πάρει αποτελέσματα. Η στρατηγική μας είναι ελληνικός κορμός με ορισμένες εξαιρετικές μεταγραφές ξένων».