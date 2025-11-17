Δεν πρόκειται να πουλήσει τον Παναθηναϊκό, δεν έχει την πρόθεση να το κάνει, θέτει το πρωτάθλημα ως αυτοσκοπό της ομάδας και το γήπεδο ως την ευκαιρία για να περάσει σε εποχή επιτυχιών. Και επίσης δεν απέφυγε τα καρφιά εναντίον του Ολυμπιακού. Αυτά ήταν μερικά από όλα όσα είχε να πει ο Γιάννης Αλαφούζος χθες το βράδυ στη συνέντευξη που παραχώρησε σε έξι δημοσιογράφους από διάφορα αθλητικά Μέσα της Ελλάδας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στους λόγους που έδιωξε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενώ κάλυψε τον μέχρι πρότινος τεχνικό διευθυντή, Γιάννη Παπαδημητρίου.

«Δίνω τη συνέντευξη γιατί θα εμφανίζομαι πιο συχνά πλέον», ήταν το ξεκίνημα του Αλαφούζου που με αυτή την ατάκα από νωρίς ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Το αντίθετο. Και το έκανε πιο σαφές λίγο αργότερα. «Δεν είχα ποτέ την πρόθεση να εγκαταλείψω τον Παναθηναϊκό και γι’ αυτό δεν τον έχω εγκαταλείψει. Ο Βγενόπουλος μου είχε πει ότι πρέπει να αφήσω τον Παναθηναϊκό να πέσει για να εξυγιανθεί και να ξεκινήσει από την αρχή. Εμένα δεν μου πήγαινε η καρδιά να τον αφήσω να υποβιβαστεί. Και δεν υπήρξε ποτέ πρόταση, όχι αυτά που λένε για 200 εκατομμύρια, αλλά ούτε 5-10 εκατομμύρια».

Ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στην εποχή Γιοβάνοβιτς λέγοντας ότι δεν πίστευε ότι θα πάρει το πρωτάθλημα και γι’ αυτό πήγε στην επιλογή του Φατίχ Τερίμ, παραδεχόμενος στο τέλος της συνέντευξης ότι αυτή ήταν μία από τις λανθασμένες επιλογές του, ενώ είπε ότι στο περιβόητο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό το 2023 που παιζόταν το πρωτάθλημα ο ίδιος είχε πει στον Γιοβάνοβιτς να αναβάλει το ματς για περισσότερες μέρες και ο Σέρβος δεν ήθελε. «Είναι αυτοσκοπός το πρωτάθλημα», είπε ο Αλαφούζος, που αποκάλυψε ότι συναντήθηκε με τη Θύρα 13 για να εξομαλυνθούν οι σχέσεις και τόνισε ότι έχει άριστη σχέση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

«Δεν είμαι απόλυτα δυσαρεστημένος από τον Γιάννη Παπαδημητρίου, οι περισσότερες μεταγραφές πέτυχαν. Εγώ έκανα λάθη», είπε για τον πρώην τεχνικό διευθυντή ενώ εξήρε την ποδοσφαιρική γνώση του Μπαλντίνι που του έχει πει να κάνει στροφή σε έλληνες παίκτες. Ο Αλαφούζος τόνισε ότι η επένδυσή του θα είναι μεγάλη και θεωρεί κλειδί για την επιτυχία της ομάδας το γήπεδο που θα είναι έτοιμο το 2027. «Προσπαθήσαμε να χτίσουμε στη Λεωφόρο και δεν γινόταν. Ο Βοτανικός είναι στην καρδιά της Αθήνας. Είναι 2 χιλιόμετρα από την Ακρόπολη. Τα έσοδα θα είναι επί πέντε στο νέο γήπεδο».

Οσον αφορά την περιβόητη εποχή που τράβηξε την οικονομική πρίζα από τον Παναθηναϊκό, ο Αλαφούζος είπε πως δεν συνέβη αυτό και πως δεν τιμωρήθηκε από την UEFA μόνο για τις 400 χιλιάδες ευρώ που χρωστούσε στον Βέμερ, αλλά από μια σειρά από χρωστούμενα που είχε η ΠΑΕ και τα οποία προσπαθούσε να τα ρυθμίσει χωρίς απόλυτη επιτυχία. Ο Αλαφούζος αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον Γιάννη Κομπότη λέγοντας πως «ρόλο στην ΠΑΕ δεν είχε ο Γιάννης Κομπότης. Είναι φίλος, μας φέρθηκε με σεβασμό. Εχει γνώσεις και εμπειρίες. Ποδοσφαιρικός φίλος, ανταλλάσσουμε ιδέες. Είναι ο πιο έμπειρος πρόεδρος ΠΑΕ στη Super League», ενώ όσον αφορά τους στόχους από εδώ και στο εξής είπε για πρωτάθλημα, ποδοσφαιρικό γήπεδο, βιωσιμότητα της ομάδας και να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το προπονητικό κέντρο.

«Δεν έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι. Εχω αποκτήσει βασικές γνώσεις και εμπειρίες που είναι δύσκολο ένας νέος επενδυτής να τις περάσει. Δεν πετάχτηκαν από το παράθυρο τα λεφτά γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έπεσε στην τέταρτη κατηγορία που κινδύνευε λόγω των χρεών. Ενα μεγάλο κομμάτι των χρημάτων που έχω βάλει μπήκε για να πληρωθούν τα χρέη. Ηταν μια ακριβή ομάδα που προσπαθούσε να είναι ανταγωνιστική, χωρίς να έχει τα έσοδα», είπε επίσης ο Γιάννης Αλαφούζος. Και ακόμη πρόσθεσε πως ο Βοτανικός θα αλλάξει όνομα, η διαιτησία παρά τα λάθη της έχει βελτιωθεί όπως και η ΕΠΟ, ενώ ξεκαθάρισε πως σύμπλευση δεν υπήρξε ποτέ.