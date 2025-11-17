Δημοφιλή
- 1
Χάος σε Μετρό και Προαστιακό – Επιβάτες εγκλωβισμένοι σχεδόν 1,5 ώρα!
- 2
Ανεβαίνει το θερμόμετρο - Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν τη Νότια Κορέα να αποκτήσει πυρηνοκίνητα επιθετικά υποβρύχια -
- 3
Δώρο Χριστουγέννων: Η ανατροπή που δεν περιμένατε - Ποιοι θα πάρουν ολόκληρο και ποιοι μισό
- 4
Δάνεια ελβετικού φράγκου: Έρχεται νέα νομοθετική ρύθμιση - Πόσο θα «κατέβει» το χρέος σου με το νέο κούρεμα
- 5
Ανακαίνιση: Μετατρέψτε το παλιό σας σπίτι σε… σπίτι-όνειρο με επιδότηση έως 80%!
- 6
Ποιοι θα δουν ξαφνικά 250 ευρώ στον λογαριασμό τους - Μήπως είστε δικαιούχος;
- 7
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου ετοιμάζει λαχταριστά σουτζουκάκια με ρύζι
- 8
Επίδομα 250€ σε ΑμεΑ και ευάλωτες ομάδες: Δείτε ποιοι είναι δικαιούχοι και πώς θα λάβουν τα χρήματα
- 9
Ημερομηνίες «κλειδιά» για το Δώρο Χριστουγέννων: Πότε το παίρνουν άνεργοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι
- 10
Αρκάς: Αρχαιολόγος σε απόγνωσηο 69 δεν εξηγείται εύκολα…
NBA: Εξελίξεις στην έρευνα για τον παράνομο στοιχηματισμό – Αιτήματα για αρχεία και από τους Λέικερς
Το NBA βρίσκεται σε διαδικασία διερεύνησης ενός σοβαρού σκανδάλου παράνομου στοιχηματισμού που έχει προκαλέσει σοκ στη λίγκα. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Athletic και το ESPN, η λίγκα έχει προσλάβει μια ανεξάρτητη δικηγορική εταιρεία για να αναλάβει την έρευνα, η οποία ζητά ήδη αρχεία και πληροφορίες από διάφορους παίκτες και ομάδες. Ανάμεσα στις ομάδες που […]
ΠΑΟΚ: Νέες ενοχλήσεις για Καμαρά – Αισιοδοξία για Κωνσταντέλια
Με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει σε ένα απαιτητικό αγωνιστικό κομμάτι, η διαχείριση των τραυματισμών γίνεται κρίσιμος παράγοντας.
Ενα βράδυ παρέα με τους Σκωτσέζους
Η τύχη, ίσως και η κακή οργάνωση του παιχνιδιού της Εθνικής μας με τη Σκωτία στο Καραϊσκάκη, έφερε έτσι το πράγμα ώστε να παρακολουθήσω μαζί με τους Σκωτσέζους. Υπήρξε μια εξέδρα, δίπλα από τα κεντρικά και τα επίσημα στα οποία Ελληνες και φιλοξενούμενοι συνυπήρξαμε και ευτυχώς που εμείς είμαστε μάλλον καλοί οικοδεσπότες και οι Σκωτσέζοι […]
Τσέλσι: Στρατηγική επένδυση στο μέλλον με δύο ταλαντούχους 16χρονους
Η Τσέλσι συνεχίζει τη στρατηγική της επένδυσης σε νέους ταλαντούχους παίκτες, με σκοπό να εξασφαλίσει το μέλλον της στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα του Λονδίνου ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση δύο εξαιρετικών νεαρών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι αναμένεται να ενσωματωθούν στην ομάδα τα επόμενα χρόνια. Ο πρώτος, ο 16χρονος Ντέινερ Ορντονιές, αγωνίζεται […]