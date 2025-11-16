Ο Ιάνις Χάτζι βρίσκεται στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό, καθώς το όνομά του έχει μπει στη μεταγραφική ατζέντα ενόψει Ιανουαρίου. Ο Ρουμάνος διεθνής μεσοεπιθετικός, γιος της δόξας του ρουμανικού ποδοσφαίρου, Γκεόργκε, που φέτος αγωνίζεται στην Αλάνιασπορ, φαίνεται πως αποτελεί μία από τις επιλογές που εξετάζουν οι «πράσινοι». Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας tanea.gr από την Τουρκία, υπήρξε ήδη πρώτη επικοινωνία με τον σύλλογο του παίκτη.

Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι πως το καλοκαίρι ο Χάτζι είχε προταθεί στον Παναθηναϊκό ως ελεύθερος, ολοκληρώνοντας τότε τον κύκλο του στoυς Ρέιντζερς, όπου είχε πενταετή παρουσία (130 ματς, 20 γκολ, 28 ασίστ). Το «τριφύλλι» δεν προχώρησε την περίπτωσή του, επιλέγοντας τον Ταμπόρδα, όμως πλέον το θέμα επανέρχεται δυναμικά και ο Ράφα Μπενίτεθ φέρεται να έχει θετική άποψη για τον Ρουμάνο.

Ο 27χρονος άσος μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως «δεκάρι» όσο και στα φτερά, ενώ είναι αρχηγός της εθνικής ομάδας της χώρας του. Στην Αλάνιασπορ έχει συμβόλαιο έως το 2027 και μετρά οκτώ συμμετοχές στο πρωτάθλημα, έχοντας ήδη δύο γκολ και μία ασίστ. Η τουρκική ομάδα δεν δείχνει πρόθυμη να τον παραχωρήσει, καθώς μόλις πρόσφατα τον ενέταξε στο ρόστερ της και βλέπει ότι αρχίζει να αποδίδει. Χαρακτηριστική είναι η εμφάνισή του κόντρα στην Τραμπζονσπόρ, όπου ήταν ο κορυφαίος της ομάδας και σκόραρε.

Το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού πηγάζει και από το σχέδιο του Μπενίτεθ για αναβάθμιση της μεσοεπιθετικής γραμμής, ενώ για τον Χάτζι είναι δελεαστική η προοπτική ενός μεγαλύτερου συλλόγου, η ευρωπαϊκή συμμετοχή αλλά και το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Ισπανό τεχνικό των «πράσινων».

Ρίτσιτς για αριστερό μπακ

Την ίδια στιγμή και σύμφωνα με πληροφορίες από το Βίγκο, ο Μιχάιλο Ρίστιτς είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που έχουν μπει στη λίστα του Παναθηναϊκού για τη θέση του αριστερού μπακ. Ο Σέρβος παίκτης της Θέλτα έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Ράφα Μπενίτεθ και αποκτήθηκε με δική του εισήγηση από τη Μπενφίκα, γεγονός που τον καθιστά γνώριμη και ασφαλή επιλογή για το τεχνικό τιμ των «πρασίνων». Με το συμβόλαιο του Μλαντένοβιτς να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, οι «πράσινοι» αναζητούν από τώρα λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας.