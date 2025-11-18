Εκτεταμένες διακοπές πρόσβασης σημειώθηκαν παγκοσμίως σε δημοφιλείς ιστότοπους, όπως το X και η σελίδα του chatbot ChatGPT, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που προήλθε από τον αμερικανικό πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών Cloudflare.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, «καταγράψαμε μια ασυνήθιστη αύξηση της επισκεψιμότητας σε μία από τις υπηρεσίες του Cloudflare από τις 13:20 (ώρα Ελλάδας)», γεγονός που «προκάλεσε σφάλματα σε μέρος της κίνησης που διέρχεται από το δίκτυο Cloudflare».

Οι αναφορές για προβλήματα μειώθηκαν σταδιακά, φτάνοντας περίπου τις 600 από μια κορύφωση σχεδόν 5.000, όπως κατέγραψε ο ιστότοπος παρακολούθησης διαδικτυακών δυσλειτουργιών Downdetector.

Η Cloudflare ανέφερε ότι «δεν γνωρίζει ακόμη την αιτία αυτής της ασυνήθιστης αύξησης της επισκεψιμότητας», διαβεβαιώνοντας παράλληλα πως «κάνει ό,τι είναι δυνατόν» για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας των υπηρεσιών.

Χιλιάδες χρήστες ανέφεραν δυσκολίες πρόσβασης σε πλατφόρμες όπως το X, το ChatGPT, το βιντεοπαιχνίδι «League of Legends», το Canva και το Grindr, σύμφωνα με τα στοιχεία του Downdetector.

Η Cloudflare είναι πλατφόρμα που παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας και βελτιστοποίησης για ιστότοπους και εφαρμογές, διαχειριζόμενη σχεδόν το 20% της παγκόσμιας διαδικτυακής κίνησης.