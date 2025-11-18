Την θλίψη του για την απώλεια του Αλέκου Φλαμπουράρη εκφράζει ο πολιτικός κόσμος.

Συλλυπητήρια του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων για την εκδημία του πρώην βουλευτή και υπουργού Αλέκου Φλαμπουράρη

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, εξέφρασε τη θλίψη του για την εκδημία του πρώην βουλευτή και υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκου Φλαμπουράρη. Ο κ. Ν. Κακλαμάνης δήλωσε:

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την είδηση της απώλειας του πρώην βουλευτή και υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκου Φλαμπουράρη.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης αναντίρρητα υπήρξε μια πολιτική προσωπικότητα η οποία καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου της συμμετείχε ενεργά και με πάθος στις κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες του τόπου μας. Από τον αντιδικτατορικό αγώνα μέχρι την πολύχρονη διαδρομή του στην Αριστερά και την ανάληψη υπουργικών καθηκόντων, παρέμεινε πάντα πιστός στις ιδέες του και αφοσιωμένος στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος, έτσι όπως πίστευε και πρέσβευε ο ίδιος.

Διετέλεσε υπουργός Επικρατείας για τον συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου και στις δύο κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 εκλέχθηκε βουλευτής Α΄ Αθηνών με το ΣΥΡΙΖΑ, θέση στην οποία επανεξελέγη στις εκλογές του Ιουλίου 2019 ως βουλευτής Επικρατείας. Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023, τοποθετήθηκε στην τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Η Νέα Αριστερά αποχαιρετά τον Αλέκο Φλαμπουράρη

Η ζωή του Αλέκου Φλαμπουράρη υπήρξε συνυφασμένη με την ανανεωτική και ριζοσπαστική Αριστερά. Ενεργός στο κίνημα από τα μαθητικά του χρόνια, κυνηγήθηκε από τη χούντα και πρωταγωνίστησε στη συγκρότηση της ανανεωτικής Αριστεράς, μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ Εσωτερικού και ΚΚΕ ΕΣ -ΑΑ και εν συνεχεία του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ. Στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα διετέλεσε υπουργός στις κυβερνήσεις του και ηγετικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δεν έπαψε να εργάζεται επί δεκαετίες ως πολιτικός μηχανικός.

Άνθρωπος που ποτέ στην μακρά του διαδρομή στην Αριστερά δεν επεδίωξε την αυτοπροβολή, ο Αλέκος Φλαμπουράρης λειτουργούσε πάντα με σύνεση, συντροφικότητα, πνεύμα διαλόγου και συνεννόησης, αλλά και με το πείσμα, την αισιοδοξία και την αποφασιστικότητα που χαρακτηρίζει τη γενιά των παλιών αγωνιστών της Αριστεράς.