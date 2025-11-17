Σαράντα πέντε άνθρωποι, στην πλειονότητά τους Ινδοί προσκυνητές, σκοτώθηκαν σήμερα, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο κοντά στην ιερή πόλη των Μουσουλμάνων Μεδίνα, σε ένα από τα πιο πολύνεκρα τροχαία εδώ και χρόνια στη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ινδικής Αστυνομίας.

«Το τραγικό δυστύχημα με λεωφορείο, στο οποίο ενεπλάκησαν Ινδοί προσκυνητές, στη Σαουδική Αραβία μας έχει συγκλονίσει», δήλωσε ο Β. Κ. Σατζανάρ, Αρχηγός της Αστυνομίας της Χαϊντεραμπάντ, της πόλης στο κέντρο της Ινδίας, απ΄όπου καταγόταν ένας μεγάλος αριθμός θυμάτων.

Σε συνέντευξη Τύπου, είπε πως «σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 46 άνθρωποι βρίσκονταν πάνω στο λεωφορείο και δυστυχώς, μόνο ένας άνθρωπος επέζησε».

Οι Αρχές της Σαουδικής Αραβίας, από την πλευρά τους, δεν έδωσαν ακόμη απολογισμό, ούτε εξέδωσαν ανακοίνωση για το δυστύχημα.

Η συλληπητήρια ανάρτηση Μόντι

Νωρίτερα σήμερα, ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι είχε δώσει συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, λέγοντας πως η Πρεσβεία της Ινδίας συνεργάζεται με τις σαουδαραβικές Αρχές στο σημείο.

«Είμαι πολύ λυπημένος για το δυστύχημα στη Μεδίνα, όπου ενεπλάκησαν Ινδοί υπήκοοι. Η σκέψη μου πηγαίνει στις οικογένειες, που έχασαν αγαπημένα πρόσωπα», έγραψε ο Μόντι στο X.

«Προσεύχομαι για γρήγορη ανάρρωση όλων των τραυματιών. Η πρεσβεία μας στο Ριάντ και το προξενείο μας στην Τζέντα προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια», πρόσθεσε.