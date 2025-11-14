Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να καταλήξει σε συμφωνία με τον Σαουδάραβα διάδοχο, πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν (MBS), που θα επιτρέψει στη Σαουδική Αραβία να προμηθευτεί μαχητικά αεροσκάφη F-35 stealth, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης.

Ο αξιωματούχος, μιλώντας ανώνυμα στο Bloomberg, ανέφερε ότι Τραμπ και MBS σχεδιάζουν να υπογράψουν μια σειρά οικονομικών και αμυντικών συμφωνιών κατά την επίσκεψη του πρίγκιπα στον Λευκό Οίκο την ερχόμενη Τρίτη. Στο πακέτο περιλαμβάνονται και συμφωνίες για υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), χωρίς πρόσθετες λεπτομέρειες.

Εφόσον ολοκληρωθεί, η πώληση των F-35 θα αποτελέσει μια σημαντική παραχώρηση των ΗΠΑ προς το Ριάντ, ενισχύοντας τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών. Παράλληλα, ο Τραμπ επιδιώκει να πιέσει τη Σαουδική Αραβία να ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ και να προχωρήσει σε εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ.

Οι Σαουδάραβες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την απόκτηση των F-35 – των υπερσύγχρονων μαχητικών της Lockheed Martin, με κόστος περίπου 100 εκατ. δολάρια ανά μονάδα, σύμφωνα με γνώστες των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, η συμφωνία παραμένει αβέβαιη. Το Ισραήλ, η μοναδική χώρα της περιοχής που διαθέτει F-35, επιδιώκει να διατηρήσει το στρατιωτικό πλεονέκτημά του. Επιπλέον, το Πεντάγωνο εκφράζει ανησυχίες ότι η στενή αμυντική συνεργασία Ριάντ–Πεκίνου θα μπορούσε να επιτρέψει στην Κίνα πρόσβαση σε ευαίσθητη τεχνολογία του αεροσκάφους.

Κατά την επίσκεψη του MBS, αναμένεται να συζητηθούν επίσης η πρόσβαση της Σαουδικής Αραβίας σε τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και πυρηνική τεχνολογία, το μέλλον της Γάζας, καθώς και οι προοπτικές εξομάλυνσης των σχέσεων Σαουδικής Αραβίας – Ισραήλ.

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε τις πληροφορίες.