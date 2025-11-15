Tη συγκατάθεσή του στην πώληση F-35 από τις ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία βάζοντας όμως ως προϋπόθεση αυτή η πώληση να αποτελέσει την αρχή για την εξομάλυνση των σχέσεων των δύο χωρών, έδωσε το Ισραήλ.

Τη σχετική αποκάλυψη έκανε το Axios που επικαλείται Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με έναν από αυτούς, οι ΗΠΑ δεν μπορούν να πουλήσουν F-35 στη Σαουδική Αραβία χωρίς ανταλλάγματα. Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα στην περιοχή που έχει στο δυναμικό της τα συγκεκριμένα μαχητικά αεροσκάφη.

«Ενημερώσαμε την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η προμήθεια F-35 στη Σαουδική Αραβία πρέπει να εξαρτάται από την ομαλοποίηση των σχέσεων της Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ», δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος.

«Σε αντίθεση με την προμήθεια F-35 στην Τουρκία, στην οποία εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας, δεν μας απασχολεί τόσο πολύ η προμήθεια τέτοιων οπλικών συστημάτων στη Σαουδική Αραβία, εάν αυτή αποτελεί μέρος της περιφερειακής συνεργασίας για την ασφάλεια στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ, όπως συμβαίνει με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», ανέφερε η ίδια πηγή.