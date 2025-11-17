Ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στην περιφέρεια του Χαρκόβου προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό δέκα ακόμη, ανάμεσά τους παιδιά, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους της Ουκρανίας.

Ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ ανέφερε μέσω Telegram ότι «ο εχθρός εξαπέλυσε πυραυλικά πλήγματα στην πόλη Μπαλακλίγια», προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε πολυκατοικίες και οχήματα. Όπως πρόσθεσε, υπήρξε «ένας νεκρός» και περίπου δέκα τραυματίες, ανάμεσά τους δύο παιδιά.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, Βιτάλι Καραμπάνοφ, δήλωσε επίσης μέσω Telegram ότι, «κατά τις πρώτες πληροφορίες», τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εννέα τραυματίστηκαν, με τους περισσότερους να μεταφέρονται σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον ίδιο, σημειώθηκαν δύο πυραυλικά πλήγματα στο κέντρο της πόλης.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Μόσχα εξαπολύει σχεδόν καθημερινά επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά ουκρανικών πόλεων. Μόλις την Παρασκευή, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ίδια πολυκατοικία, έπειτα από ρωσική επιδρομή.

Κλιμάκωση των επιθέσεων ενόψει χειμώνα

Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, η Ρωσία εντείνει τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Το Κίεβο, από την πλευρά του, απαντά στοχοποιώντας εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, διυλιστήρια και άλλες κρίσιμες μονάδες στο ρωσικό έδαφος.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας, τα αντιαεροπορικά συστήματα της Μόσχας κατέρριψαν 36 ουκρανικά drones.

Η κατάσταση στα μέτωπα

Στο πεδίο των μαχών, ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να προελαύνει, κυρίως στην περιφέρεια Ζαπορίζια, η οποία βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό υπό ρωσικό έλεγχο. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέλαβε ακόμη δύο χωριά στην περιοχή.