«Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία… 52 χρόνια μετά, δεν είναι μνημείο του χθες, αλλά η μνήμη του αύριο», αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο Αλέξης Τσίπρας, για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
Δημοφιλή
- 1
Χάος σε Μετρό και Προαστιακό – Επιβάτες εγκλωβισμένοι σχεδόν 1,5 ώρα!
- 2
Ποιοι θα δουν ξαφνικά 250 ευρώ στον λογαριασμό τους - Μήπως είστε δικαιούχος;
- 3
Ο Αρκάς ξαναχτυπά: Όταν η καλημέρα έχει ήδη νεύρα
- 4
Ανεβαίνει το θερμόμετρο - Οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν τη Νότια Κορέα να αποκτήσει πυρηνοκίνητα επιθετικά υποβρύχια -
- 5
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Από Δευτέρα τα πρώτα χρήματα στους μη μισθωτούς - Δείτε πότε οι υπόλοιποι
- 6
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου ετοιμάζει λαχταριστά σουτζουκάκια με ρύζι
- 7
Η Ντακότα Τζόνσον «καρφώνει» τον Γιώργο Λάνθιμο: «Υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί... εκτός από την Στόουν»
- 8
Σοκ στην Θεσσαλονίκη: 80χρονος ανατίναξε το σπίτι του γιου του με εμπρηστικό μηχανισμό
- 9
Τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες: Κερδίστε 1.000€ για τα παιδιά σας που εισάγονται στην τριτοβάθμια
- 10
Ιστορική συμφωνία Ζελένσκι - Μακρόν: Η Ουκρανία αγοράζει 100 Rafale από τη Γαλλία
Ν. Δένδιας για τα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου: Τιμάμε όσους αγωνίσθηκαν για τη Δημοκρατία
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ανάρτησε μήνυμα στο κοινωνικό δίκτυο Χ, τονίζοντας τη σημασία της Δημοκρατίας και της ελευθερίας. «Τιμάμε όσους αγωνίσθηκαν για τη Δημοκρατία. Εξέφρασαν ομόθυμα, ανεξαρτήτως ιδεολογικής προέλευσης ή πολιτικής ένταξης, την αντίθεσή τους σε ένα καθεστώς που κατέστειλε τους δημοκρατικούς […]
Μητσοτάκης για Πολυτεχνείο: Κρατάμε ζωντανό εκείνο το σκίρτημα ελευθερίας που έδωσε, αργότερα, παλμό στον Κοινοβουλευτισμό
Το μήνυμά για τη συμπλήρωση 52 ετών από την εξέγερση του Πολυτεχνείου στέλνει μέσω ανάρτησής του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Τα συνθήματα των φοιτητών του Πολυτεχνείου διατρέχουν 52 χρόνια και αντηχούν στο τώρα ως διαρκές κάλεσμα για μία χώρα δημοκρατική, σύγχρονη και ευρωπαϊκή». Ολόκληρη η ανάρτηση Μητσοτάκη: «Τα συνθήματα των φοιτητών του […]
Ν. Ανδρουλάκης για Πολυτεχνείο: Σήμερα τιμούμε εκείνες και εκείνους που δεν λύγισαν
Ο Νίκος Ανδρουλάκης τίμησε την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, υπογραμμίζοντας το διαχρονικό μήνυμα της ενότητας και του αγώνα για δημοκρατία. «Σήμερα τιμούμε εκείνες και εκείνους, που δεν λύγισαν. Κρατάμε ζωντανό το μήνυμα του Πολυτεχνείου: Ενότητα και αγώνας για δημοκρατία, δικαιοσύνη, λαϊκή συμμετοχή, αξιοπρέπεια», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Σε δήλωσή του, ο […]
Κ. Τασούλας: Η φωνή του Πολυτεχνείου γίνεται σήμερα χρέος
«Το μήνυμα του Πολυτεχνείου σήμερα, 52 χρόνια μετά, είναι η υπεύθυνη, λαϊκή και διαρκής προστασία της ελευθερίας και της δημοκρατίας μέσα σε συνθήκες κοινοβουλευτισμού» υπογραμμίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.
Διπλωματικό «σπριντ» 40 ημερών για Γεραπετρίτη – Τα «παραδοτέα» του 2025 για το ελληνικό ΥΠΕΞ
Σαράντα ημέρες μένουν για να ολοκληρωθεί το 2025, μια χρονιά εντός της οποίας το ελληνικό ΥΠΕΞ παρουσίασε, από διπλωματική σκοπιά, έντονη δραστηριότητα με παραδοτέα – εν πολλοίς – ολοκληρωμένα καθώς και άλλα τα οποία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Το προσεχές διάστημα έως το τέλος του έτους έχει οριστεί από τον Έλληνα ΥΠΕΞ ως εκείνη η […]