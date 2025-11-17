«Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία… 52 χρόνια μετά, δεν είναι μνημείο του χθες, αλλά η μνήμη του αύριο», αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο Αλέξης Τσίπρας, για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

