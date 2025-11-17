Σημαντική μεταβολή του καιρού αναμένεται την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, καθώς η ζέστη και η ηλιοφάνεια θα υποχωρήσουν, δίνοντας τη θέση τους σε βροχές, καταιγίδες και μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά της χώρας και θα επεκταθούν σταδιακά βόρεια και ανατολικά. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Συγκεκριμένα, το βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος και από το μεσημέρι τα δυτικά και βόρεια της Αιτωλοακαρνανίας θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Νεφώσεις και τοπικές βροχές προβλέπονται στα δυτικά και βόρεια, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά και Θράκη.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας έως και τα 8 μποφόρ, γεγονός που θα δυσκολέψει τις θαλάσσιες μετακινήσεις. Παράλληλα, οι συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική, επηρεάζοντας τοπικά την ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, κυμαινόμενη από 18 έως 20 βαθμούς στα βόρεια, 21 με 23 στην υπόλοιπη χώρα και έως 25 βαθμούς στα νότια.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες. Άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα ανατολικά και νότια έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Άνεμοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στη Θράκη και από το μεσημέρι στη δυτική Μακεδονία. Άνεμοι νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 20 βαθμούς, 2-3 βαθμούς χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε Κέρκυρα, Παξούς και Ήπειρο. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Αιτωλοακαρνανία. Άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί 4 με 5, στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 3-4 βαθμούς στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλία, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται αραιές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών. Άνεμοι νότιοι-νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά έως 6 και στην Εύβοια έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη: Αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 17 έως 24 βαθμούς και τοπικά στη βόρεια Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνές. Άνεμοι νότιοι 5 με 6 και τοπικά στο βορειοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς πολίτες ενόψει επιδείνωσης

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες, ζητώντας να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας ενόψει της εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχουν ήδη ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι περιφέρειες και οι δήμοι της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών επιπτώσεων από την κακοκαιρία.

Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε ότι τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά τους φαινόμενα. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών όπου αναμένεται να εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα βρίσκονται ήδη σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και είναι έτοιμες να κλιμακώσουν τη δράση τους, εφόσον απαιτηθεί.