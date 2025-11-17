Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες, ζητώντας να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας ενόψει της εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχουν ήδη ενημερωθεί όλες οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι περιφέρειες και οι δήμοι της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών επιπτώσεων από την κακοκαιρία.

Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα ανακοίνωσε ότι τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά τους φαινόμενα. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών όπου αναμένεται να εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα βρίσκονται ήδη σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και είναι έτοιμες να κλιμακώσουν τη δράση τους, εφόσον απαιτηθεί.

Οδηγίες προς τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες, σε περιοχές όπου προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες ή θυελλώδεις άνεμοι, να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν και να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς.

Επιπλέον, να ελέγξουν ότι τα λούκια και οι υδρορροές δεν είναι φραγμένα, να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια και μετά από καταιγίδες, και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με υδάτινα ρεύματα χωρίς γέφυρα.

Συνιστάται επίσης να αποφεύγονται οι υπαίθριες εργασίες και οι δραστηριότητες σε θαλάσσιες ή παράκτιες περιοχές, λόγω κινδύνου από πτώσεις κεραυνών. Σε περίπτωση χαλαζόπτωσης, οι πολίτες πρέπει να καταφύγουν σε ασφαλές κτίριο ή αυτοκίνητο και να μην αποχωρήσουν πριν περάσει η καταιγίδα.

Επιπλέον, πρέπει να αποφεύγεται η διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα ή αναρτημένες πινακίδες, καθώς και από σημεία όπου αντικείμενα μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων, όπως η Τροχαία.

Προστασία από κεραυνούς

Σε περιοχές με έντονη κεραυνική δραστηριότητα, όσοι βρίσκονται στο σπίτι δεν πρέπει να κρατούν ηλεκτρικές συσκευές ή τηλέφωνα, καθώς ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Συνιστάται η αποσύνδεση τηλεοράσεων και ηλεκτρικών συσκευών, καθώς και η αποφυγή επαφής με σωληνώσεις ύδρευσης.

Όσοι βρίσκονται σε αυτοκίνητο πρέπει να σταματήσουν στην άκρη του δρόμου, μακριά από δέντρα, να παραμείνουν μέσα με κλειστά παράθυρα και αναμμένα φώτα έκτακτης ανάγκης, αποφεύγοντας πλημμυρισμένους δρόμους.

Σε εξωτερικούς χώρους, οι πολίτες πρέπει να καταφύγουν σε κτίριο ή αυτοκίνητο ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, να καθίσουν χαμηλά στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσουν. Δεν πρέπει να καταφεύγουν κάτω από ψηλά δέντρα ή κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα, γραμμές ρεύματος ή φράκτες.

Επιπλέον, συνιστάται να απομακρύνονται από ποτάμια, λίμνες και τη θάλασσα, ενώ αν νιώσουν τα μαλλιά τους να σηκώνονται – ένδειξη επικείμενου κεραυνού – να κάνουν βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια, αποφεύγοντας κάθε μεταλλικό αντικείμενο.

Προειδοποίηση της ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται επιδείνωση στη βορειοδυτική Ελλάδα το επόμενο διήμερο, με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Πιο συγκεκριμένα, αύριο Τρίτη (18-11-2025) και μεθαύριο Τετάρτη (19-11-2025), έντονα φαινόμενα προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο – κυρίως σε Κέρκυρα και Παξούς – καθώς και στην Ήπειρο και στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται τακτικά για την εξέλιξη των φαινομένων μέσω των δελτίων της ΕΜΥ (www.emy.gr) και για την κατάσταση του οδικού δικτύου μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛ.ΑΣ. (www.astynomia.gr).

Περισσότερες οδηγίες και πληροφορίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στη διεύθυνση civilprotection.gov.gr.