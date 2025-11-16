Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες, οπότε αναμένονται και τοπικές ομίχλες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, φτάνοντας έως τους 23 βαθμούς Κελσίου στα νότια.

Αναλυτική πρόγνωση για τις περιοχές της χώρας

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.

Στα Ιόνια νησιά, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο προβλέπεται αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, ενισχυόμενοι το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 3-4 βαθμούς στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα στραφούν από το απόγευμα σε νότιους έως 4 μποφόρ, με θερμοκρασίες έως 22 βαθμούς.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται αραιές νεφώσεις και θερμοκρασίες έως 23 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Παρόμοιες συνθήκες και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, όπου οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι επίσης αίθριος, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα και θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πυκνότερες, αναμένονται τη Δευτέρα. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι στη Θράκη, το βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ το απόγευμα δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά.

Η αφρικανική σκόνη θα συνεχίσει να επηρεάζει την ατμόσφαιρα, ενώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια, φτάνοντας έως 24 βαθμούς στην Κρήτη.

Πρόγνωση για την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025

Νεφώσεις με τοπικές βροχές αναμένονται στα δυτικά και βόρεια, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Θράκη. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα παραμείνουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025

Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια με τοπικές βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες στα βορειοδυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις, πυκνότερες στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 20 και Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Την Πέμπτη αναμένονται νεφώσεις στα δυτικά, βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Παρασκευή οι νεφώσεις θα είναι αραιές αλλά κατά διαστήματα πυκνές, με τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Η αφρικανική σκόνη θα συνεχίσει να επηρεάζει κυρίως τα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι θα παραμείνουν νότιοι 5 με 6 μποφόρ, τοπικά στο Ιόνιο έως 7, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.