Υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, αφρικανική σκόνη, νοτιάδες και αυξημένη υγρασία θα κυριαρχήσουν το Σαββατοκύριακο και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, πριν από την έλευση ενός σημαντικού ψυχρού κύματος.

Όπως προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, γύρω στις 24–25 Νοεμβρίου αναμένεται να κατηφορίσει προς τη χώρα μας μια πολύ ψυχρή αέρια μάζα από τη δυτική και βόρεια Ευρώπη.

Αρχικά, ο καιρός θα θυμίζει φθινόπωρο, όμως στη συνέχεια θα μετατραπεί σε καθαρά χειμωνιάτικο, με τον υδράργυρο να σημειώνει αισθητή πτώση.

Μέχρι και τη Δευτέρα πάντως, οι συνθήκες θα είναι ανοιξιάτικες: οOι πρωινές θερμοκρασίες θα ξεκινούν χαμηλά, αλλά μέχρι το μεσημέρι θα επικρατεί ζέστη για την εποχή. Από τα τέλη της επόμενης εβδομάδας προβλέπεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας. Επιπλέον, σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, οι ομίχλες θα είναι συχνό φαινόμενο κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί.