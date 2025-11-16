Η Ελένη Φουρέιρα μοιράστηκε μια ακόμη τρυφερή στιγμή με τον γιο της, Ερμή, καθώς οι δυο τους απόλαυσαν μια ανέμελη βόλτα με πατίνια. Παρά το απαιτητικό επαγγελματικό της πρόγραμμα, η τραγουδίστρια μένει πάντα στο πλευρό του μικρού, στον οποίο έχει ιδιαίτερη αδυναμία.

Χθες, η Ελένη, ο Ερμής και ο νονός του, Πέτρος Τσαπαρδώνης, επέλεξαν ένα καταπράσινο πάρκο για τη βόλτα τους, περνώντας ένα όμορφο και χαλαρό απόγευμα.

Μαμά και γιος στο πάρκο

Κατά τη διάρκεια της βόλτας, οι δυο τους ανέβηκαν στα πατίνια — μια δραστηριότητα που φαίνεται πως ενθουσίασε τόσο τον μικρό Ερμή όσο και την ίδια. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε το γλυκό στιγμιότυπο στα social media, γράφοντας: «My family».

Αχώριστη με τον γιο της

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Φουρέιρα είχε μοιραστεί μια ιδιαίτερα συγκινητική φωτογραφία: ο μικρός Ερμής κοιτάζει γεμάτος θαυμασμό τη μητέρα του, τη στιγμή που τη βλέπει σε διαφήμιση γνωστής εταιρείας καλλυντικών.

Το άλμπουμ «Hybrid» και η ξεχωριστή αφιέρωση

Η ίδια αποκάλυψε σε ποιους αφιερώνει το νέο της άλμπουμ «Hybrid» που κυκλοφόρησε πρόσφατα, δηλώνοντας: «Αφιερώνω το νέο άλμπουμ σε όσους ανθρώπους με αγαπάνε και με έχουν στηρίξει τόσα χρόνια, στην οικογένειά μου και στον γιο μου. Είμαι εντελώς διαφορετική στο σπίτι με τον γιο μου και εντελώς διαφορετική στη δουλειά μου».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Πολλές φορές ακούω μπράβο επειδή είμαι με το παιδί, αλλά εγώ θέλω να πω ένα μπράβο στις μαμάδες που αποφασίζουν να κάτσουν σπίτι και να είναι μόνο μαμάδες, γιατί αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, οπότε να πούμε ένα μπράβο σε αυτές τις γυναίκες».