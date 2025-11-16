Από το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, σωρεία ανθρώπων επισκέπτεται το Πολυτεχνείο, 52 χρόνια μετά την εξέγερση των φοιτητών και αποτίνουν φόρο τιμής στους πεσόντες αλλά και στους ζωντανούς «θρύλους» του. Το πρόγραμμα των τριήμερων εκδηλώσεων περιλαμβάνει προβολές ντοκιμαντέρ που αναδεικνύουν τα γεγονότα της εποχής, ομιλίες από φοιτητικούς συλλόγους που συνδέουν τη μνήμη του Πολυτεχνείου με σύγχρονους κοινωνικούς αγώνες, αλλά και συμμετοχή προσώπων που είχαν καθοριστικό ρόλο στην εξέγερση.

Οι πύλες θα παραμείνουν ανοιχτές τη Δευτέρα 17/11 από 09:00 έως 13:00, ώστε να πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ. Οι φοιτητικοί σύλλογοι αναφέρουν ότι η συμμετοχή των νέων είναι μαζική, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός ατόμων, αλλά με στόχο τη μεγάλη κινητοποίηση.

Μέτρα ασφαλείας: 5.500 αστυνομικοί, drones, ελικόπτερα και υδροβόλα

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει λάβει ισχυρά μέτρα ασφαλείας, με περίπου 5.500 αστυνομικούς από Τάξη, Ασφάλεια και Τροχαία να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Δυνάμεις ΔΡΑΣΗ, ΔΙ.ΑΣ. και ΟΠΚΕ έχουν αναπτυχθεί σε δρόμους και σημεία των Εξαρχείων, ενώ drones και ελικόπτερα μεταδίδουν ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ, για τον εντοπισμό ατόμων που επιχειρούν να ανέβουν σε ταράτσες ή να παραβιάσουν την ασφάλεια.

Σε κομβικά σημεία θα βρίσκονται υδροβόλα οχήματα, ενώ ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ και της Ασφάλειας πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους και προληπτικές προσαγωγές. Παράλληλα, μέτρα εφαρμόζονται γύρω από τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, καθώς και πέριξ της πλατείας Συντάγματος και της Βουλής.

Η εφαρμογή των μέτρων ξεκίνησε ήδη από το Σάββατο 15/11 και κορυφώνεται τη Δευτέρα 17/11, με αυστηρούς ελέγχους στις εισόδους του Πολυτεχνείου και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Πολυτεχνείο 2025: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιορισμοί μετακίνησης

Η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας επηρεάζεται σημαντικά. Από 15/11 έως 18/11, η στάθμευση και η στάση απαγορεύονται σταδιακά στους κεντρικούς δρόμους. Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τροποποιούν προσωρινά τις διαδρομές λεωφορείων και τρόλεϊ, ενώ οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια θα κλείσουν στις 14:00 της Δευτέρας για λόγους ασφαλείας και θα επαναλειτουργήσουν με νεότερη εντολή της ΕΛ.ΑΣ. Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση στο κέντρο κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Οι κεντρικοί δρόμοι που θα παραμείνουν κλειστοί κατά τη διάρκεια της πορείας είναι οι εξής:

Στουρνάρη (από Πλατεία Εξαρχείων έως Γ’ Σεπτεμβρίου)

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) από Κοδριγκτώνος έως Πανεπιστημίου και κάθετες οδοί μέχρι την πρώτη παράλληλη

Μπουμπουλίνας

Τζωρτζ

Μπόταση

Κάνιγγος

Σολωμού

Καποδιστρίου

Χαλκοκονδύλη

Σόλωνος (από Ιπποκράτους έως Πατούσα)

Πεζόδρομοι Τοσίτσα και Πολυτεχνείου

Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου) και κάθετες οδοί έως την πρώτη παράλληλη

Πλατεία Ομονοίας

Οδός Αιόλου (μεταξύ Ελ. Βενιζέλου και Σταδίου)

Οδός Σταδίου και καθέτους

Πλατεία Συντάγματος

Λεωφόρος Βασ. Σοφίας σε όλο το μήκος

Η καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία

Η πορεία της Δευτέρας 17/11 για το πολυτεχνείο, αναμένεται να ξεκινήσει από τα Προπύλαια στις 16:30. Περισσότεροι από 20 φοιτητικοί σύλλογοι, καθώς και πολιτικές οργανώσεις, καλούν σε μαζική συμμετοχή. Στην πορεία θα συμμετάσχουν επίσης εργατικά σωματεία, προσδίδοντας έντονο κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα στη διαδήλωση.