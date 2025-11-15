Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», σχολιάζοντας την κατάσταση στην ελληνική τηλεόραση και τη φετινή τηλεοπτική σεζόν.

Αναφερόμενη στην αυτοαναφορικότητα των τηλεοπτικών προσώπων, η παρουσιάστρια του Happy Day σημείωσε πως «οι παρουσιαστές είναι άνθρωποι και η αυτοαναφορικότητα θα συνεχίζεται».

Για τη φετινή χρονιά τόνισε ότι «είναι μία δύσκολη σεζόν», επισημαίνοντας πως υπάρχει δυναμική, αλλά δεν πρέπει να υπάρξει βιασύνη στα συμπεράσματα. Μιλώντας για την επιτυχία της εκπομπής της, εξήγησε πως «δεν υπάρχει συγκεκριμένη συνταγή», αλλά το κλίμα συνεργασίας και η θετική διάθεση της ομάδας συμβάλλουν καθοριστικά.

Αναφερόμενη στον Γιώργο Λιάγκα, η Τσιμτσιλή υπογράμμισε ότι τον θεωρεί «δυνατό δημοσιογράφο με δυναμική ομάδα», προσθέτοντας πως αποφεύγει τις αντιπαραθέσεις. Όπως είπε, «ο Γιώργος όταν θέλει γίνεται αιχμηρός, γι’ αυτό είπα ότι δεν θέλω να μπω στο στόμα του».

Νέα τηλεοπτικά σχέδια και σχόλια για συναδέλφους

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ALPHA για ένα νέο τηλεοπτικό πρότζεκτ, στη λογική των «Πρωταγωνιστών» του Σταύρου Θεοδωράκη.

Για την εκπομπή Real View ανέφερε ότι οι παρουσιάστριες έχουν βρει ισορροπία μεταξύ τους, χωρίς να επισκιάζει η μία την άλλη. Όσον αφορά τη διαμάχη μεταξύ των Γιώργου Λιάγκα, Κώστα Τσουρού και Χάρη Λεμπιδάκη, εξέφρασε τη λύπη της, λέγοντας πως «αυτοί οι τρεις άνθρωποι πέρσι ήταν φίλοι και το θεωρώ στενόχωρο».

Η προσωπική της στάση και φιλοσοφία

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή περιέγραψε τον εαυτό της ως «καλό παιδί, αλλά όχι θύμα». Όπως δήλωσε, μπορεί να γίνει πιο δυναμική όταν χρειάζεται να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, πάντα με γνώμονα το δίκαιο.

«Δεν πατάω επί πτωμάτων. Δεν έχω χορτάσει επαγγελματικά, θέλω να ζήσω πολλά ακόμα σε αυτόν τον χώρο», κατέληξε η παρουσιάστρια.