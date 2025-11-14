Εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μετά την παρουσίαση μιας εφαρμογής που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν διαδραστικά ψηφιακά άβαταρ αγαπημένων προσώπων που έχουν αποβιώσει.

Το 2020, ο Kanye West είχε χαρίσει στην Kim Kardashian ένα ολόγραμμα του αείμνηστου πατέρα της, Rob Kardashian, για τα γενέθλιά της — μια στιγμή που τότε έμοιαζε με ματιά σε ένα δυστοπικό μέλλον για τους πλούσιους και διάσημους. Σήμερα, η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται να φέρνει αυτό το μέλλον πιο κοντά σε όλους.

Η startup 2Wai, με έδρα το Λος Άντζελες, έγινε viral όταν ο συνιδρυτής της, Calum Worthy, δημοσίευσε ένα βίντεο επίδειξης της νέας τεχνολογίας. Στο βίντεο, μια έγκυος γυναίκα συνομιλεί με μια αναπαράσταση της μητέρας της μέσω κινητού τηλεφώνου.

Η αφήγηση προχωρά δέκα μήνες αργότερα, δείχνοντας την «ψηφιακή γιαγιά» να διαβάζει παραμύθι στο μωρό. Αργότερα, το παιδί, πλέον αγόρι σχολικής ηλικίας, συνομιλεί μαζί της στον δρόμο για το σπίτι. Το βίντεο ολοκληρώνεται με τον ενήλικο πλέον γιο να της ανακοινώνει ότι θα γίνει προγιαγιά.

«Με το 2Wai, τρία λεπτά μπορούν να διαρκέσουν για πάντα», αναφέρει το βίντεο. Ο Worthy εξήγησε ότι η εταιρεία δημιουργεί «ένα ζωντανό αρχείο της ανθρωπότητας» και διερωτήθηκε: «Τι θα γινόταν αν οι αγαπημένοι μας που έχουν φύγει μπορούσαν να είναι μέρος του μέλλοντός μας;»

Η εφαρμογή και οι αντιδράσεις

Η εφαρμογή, διαθέσιμη πλέον στο Apple App Store, επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν ένα HoloAvatar που, σύμφωνα με την εταιρεία, «μοιάζει, μιλά και θυμάται όπως εσείς». Ο Worthy κάλεσε το κοινό να δοκιμάσει τη beta έκδοση, σημειώνοντας ότι έκδοση για Android θα ακολουθήσει.

Το concept προκάλεσε άμεσες συγκρίσεις με το επεισόδιο «Be Right Back» της σειράς Black Mirror, όπου μια γυναίκα χρησιμοποιεί μια τεχνητή νοημοσύνη για να «αναστήσει» τον εκλιπόντα σύντροφό της. Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν έντονες: πολλοί χαρακτήρισαν το βίντεο «εφιαλτικό» και «δαιμονικό», ενώ άλλοι ζήτησαν «να καταστραφεί» η τεχνολογία.

Ηθικά διλήμματα και κοινωνικές ανησυχίες

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η ιδέα ξεπερνά συναισθηματικά όρια, αντικαθιστώντας την πραγματική διαδικασία του πένθους με τεχνητή παρηγοριά. Ειδικά η απεικόνιση ενός παιδιού που αναπτύσσει δεσμό με ένα ψηφιακό άβαταρ προκάλεσε τις εντονότερες αντιδράσεις.

Πολλοί εξέφρασαν φόβους ότι τέτοιες τεχνολογίες μπορούν να αλλοιώσουν την έννοια της μνήμης, της απώλειας και της ανθρώπινης ταυτότητας. Η συζήτηση επεκτάθηκε σε ευρύτερα ζητήματα σχετικά με τη χρήση της AI και την κατεύθυνση που αυτή λαμβάνει.

Καθώς τα ψηφιακά άβαταρ γίνονται πιο ρεαλιστικά και η ρομποτική προοδεύει, ειδικοί προειδοποιούν ότι ίσως σύντομα να είναι εφικτή η δημιουργία φυσικών «ανδροειδών» εκδοχών των νεκρών. Αυτό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη συναίνεση, την εμπορευματοποίηση του πένθους και τα όρια της τεχνολογίας.

Η δημόσια συζήτηση συνεχίζεται

Παρά τις αντιδράσεις, η εφαρμογή συνεχίζει να κερδίζει δημοσιότητα, με το προωθητικό της βίντεο να ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter). Κάποιοι χρήστες χαιρέτισαν την ιδέα της διατήρησης φωνών και ιστοριών, ενώ άλλοι τη θεώρησαν βήμα προς μια ανησυχητική εκδοχή του μέλλοντος.

Η συζήτηση γύρω από τη μνήμη, το πένθος και την τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται πως μόλις ξεκίνησε — και η επιτυχία της 2Wai εξασφαλίζει ότι το θέμα θα παραμείνει στην επικαιρότητα.

Πηγή: interestingengineering.com