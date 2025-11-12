Η Google Maps, η εφαρμογή πλοήγησης που εδώ και χρόνια έχει αλλάξει τον τρόπο που κινούμαστε καθημερινά, ετοιμάζεται για ένα νέο άλμα στην εμπειρία του χρήστη.

Η εταιρεία παρουσίασε τη λειτουργία Live Lane Guidance («Ενδεικτικό Λωρίδας σε Πραγματικό Χρόνο»), η οποία υπόσχεται να λειτουργεί σαν ένας «προσεκτικός και ακριβής συνοδηγός», βοηθώντας τον οδηγό να αποφύγει λάθη σε εξόδους, κόμβους και διασταυρώσεις.

Χάρη σε τεχνητή νοημοσύνη και οπτική αναγνώριση, η εφαρμογή θα μπορεί —για πρώτη φορά— να «βλέπει» τον δρόμο όπως ο οδηγός, αναλύοντας τις λωρίδες κυκλοφορίας και τα σήματα μέσω της κάμερας του αυτοκινήτου.

Έτσι, όταν ο χρήστης βρίσκεται στη λάθος λωρίδα ή πλησιάζει σε έξοδο από την άλλη πλευρά, το σύστημα θα ειδοποιεί με καθαρά οπτικά και ηχητικά σήματα για να διορθώσει έγκαιρα την πορεία του.

Η Google περιγράφει τη νέα τεχνολογία ως «την πρώτη φορά που η Maps μπορεί να αντιληφθεί το περιβάλλον οδήγησης με τρόπο συγκρίσιμο με εκείνον του ανθρώπου».

Η εφαρμογή συνδυάζει τις εικόνες της κάμερας με δεδομένα πλοήγησης και τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργώντας μια καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο που προσαρμόζεται δυναμικά στις συνθήκες του δρόμου.

Ωστόσο, η λειτουργία δεν θα είναι προς το παρόν διαθέσιμη για όλους.

Το Live Lane Guidance θα λανσαριστεί αρχικά σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ελβετία και θα υποστηρίζεται αποκλειστικά από οχήματα που διαθέτουν εμπρόσθια κάμερα με δυνατότητα διασύνδεσης με την εφαρμογή.

Η πρώτη μάρκα που θα προσφέρει πλήρη υποστήριξη είναι η Polestar 4, το ηλεκτρικό μοντέλο της σουηδικής εταιρείας που ανήκει στον όμιλο Volvo.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη νέα φάση της στρατηγικής της Google, όπου οι υπηρεσίες χαρτογράφησης εξελίσσονται σε ολοκληρωμένες πλατφόρμες οδήγησης με βάση την τεχνητή νοημοσύνη. Το επόμενο βήμα είναι η ενσωμάτωση παρόμοιων δυνατοτήτων σε Android Auto και μελλοντικά σε συνεργασία με άλλους κατασκευαστές αυτοκινήτων.

Αν και η νέα τεχνολογία παραμένει ακόμη προνόμιο λίγων, η κατεύθυνση είναι σαφής: οι ψηφιακοί χάρτες περνούν από το στάδιο της απλής πλοήγησης σε εκείνο της «αντιληπτικής οδήγησης» — όπου η εφαρμογή δεν ακολουθεί απλώς τη διαδρομή, αλλά παρακολουθεί τον δρόμο, βοηθώντας τον οδηγό να αντιδρά έγκαιρα και με μεγαλύτερη ασφάλεια.