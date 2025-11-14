Αν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει τίποτα να κρύψει από τον Τζέφρι Έπσταϊν , σίγουρα έχει έναν περίεργο τρόπο να το δείχνει. Ο Τραμπ δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα σε σχέση με τον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη, αλλά κάνει εξαιρετική δουλειά στο να φαίνεται ύποπτος.

Και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα πολιτικό πρόβλημα από μόνο του – ανεξάρτητα από το τι τελικά προκύπτει από τα αρχεία Έπσταϊν.

Μια σειρά από πρόσφατα δημοσιευμένα email του Έπσταϊν την Τετάρτη πρόσθεσαν λεπτομέρειες σχετικά με την προηγούμενη σχέση του Τραμπ με τον Έπσταϊν, αλλά δεν είχαν αποδεικτικά στοιχεία. (Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι τα email «δεν αποδεικνύουν απολύτως τίποτα»).

Σε ένα από αυτά τα email του 2011, ο Έπσταϊν εξέφρασε την έκπληξή του στη συνεργό του, Γκισλέιν Μάξγουελ, για το γεγονός ότι το όνομα του Τραμπ δεν είχε εμφανιστεί εν μέσω κατηγοριών που αφορούσαν τον Έπσταϊν. Ο Έπσταϊν πρόσθεσε ότι ο Τραμπ είχε περάσει κάποια στιγμή ώρες με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, θύμα του Έπσταϊν, στο σπίτι του Έπσταϊν.

Και το 2019, ο Έπσταϊν φάνηκε να υπονοεί ότι ο Τραμπ γνώριζε πολύ καλά ότι η Μάξγουελ στρατολογούσε κορίτσια από το θέρετρο του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο στις αρχές της δεκαετίας του 2000, λέγοντας «φυσικά και γνώριζε για τα κορίτσια, καθώς ζήτησε από την Γκισλέιν να σταματήσει».

Ενώ ορισμένοι ισχυρίστηκαν ότι αυτά τα email δείχνουν ότι ο Τραμπ γνώριζε ή ακόμη και είχε εμπλοκή στα εγκλήματα του Έπσταϊν, αυτό δεν είναι τόσο προφανές. Η Τζιούφρε, η οποία αυτοκτόνησε τον Απρίλιο, έχει παραδεχτεί ότι συναντήθηκε με τον Τραμπ και δεν τον κατηγόρησε ποτέ για αδίκημα. Και ο Τραμπ έχει παραδεχτεί ότι γνώριζε ότι η Μάξγουελ στρατολογούσε υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένης της Τζιούφρε από το Μαρ-α-Λάγκο. (Το μεγάλο ερώτημα εδώ είναι αν ο Τραμπ είχε κάποια ιδέα για το γιατί η Μάξγουελ προσλάμβανε μια ανήλικη γυναίκα όπως η Τζιούφρε . )

Αλλά επίσης αξιοσημείωτη την Τετάρτη ήταν η αντίδραση του Τραμπ.

Καθώς όλα αυτά συνέβαιναν, ο ίδιος και ο Λευκός Οίκος φαινόταν απορροφημένοι από μια εκστρατεία της τελευταίας στιγμής για να αποτρέψουν μια αίτηση της Βουλής που θα επέβαλε ψηφοφορία για την αποκάλυψη όλων των αρχείων του Έπσταϊν.

Καθώς η αίτηση αναμενόταν να λάβει την αποφασιστική 218η υπογραφή της, όταν ορκίστηκε αργότερα την ίδια ημέρα ένα νέο Δημοκρατικό μέλος του Κογκρέσου, ο Λευκός Οίκος πραγματοποίησε συνάντηση στην Αίθουσα Διαχειρίσεως Περιπτώσεων με έναν σημαντική βουλευτή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που είχε υπογράψει, ενώ μια άλλη είπε ότι έπαιζε τηλεφωνικό παιχνίδι με τον πρόεδρο Και οι δύο γυναίκες βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος δήλωσαν αργότερα στο CNN ότι ο Τραμπ δεν τους είχε ασκήσει προσωπικά πιέσεις για να αποσύρουν τα ονόματά τους. Αλλά ο πρόεδρος άσκησε επίσης δημόσια πιέσεις στους Ρεπουμπλικάνους που τάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς για την αποκάλυψη των στοιχείων σχετικά με τον Έπσταϊν.

Ήταν σίγουρα μια περίεργη κίνηση. Κανένας Ρεπουμπλικάνος δεν αφαίρεσε το όνομά του από την αίτηση και ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον δήλωσε γρήγορα ότι θα προγραμματίσει ψηφοφορία για την επόμενη εβδομάδα σχετικά με το αν θα υποχρεωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία.

Ακόμα και αν το μέτρο περάσει από τη Βουλή, αυτό δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Η Γερουσία, υπό την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, θα πρέπει να το εξετάσει, και ο Τραμπ θα πρέπει να το υπογράψει. Επομένως, δεν είναι σίγουρο ότι αυτό θα οδηγήσει στην άμεση δημοσιοποίηση των εγγράφων.

Αλλά η αντίσταση του Τραμπ σε κάτι που η βάση του ζητά εδώ και καιρό -και ιδιαίτερα η οπτική της συνεδρίασης της Αίθουσας Κρίσεων- φαίνεται μόνο να εμβαθύνει τις τεράστιες υποψίες που ήδη τρέφει ένας μεγάλος αριθμός Αμερικανών σχετικά με την κυβέρνηση που καλύπτει θέματα που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.

Και αυτό φτάνει στο κρίσιμο σημείο εδώ – και στον πολιτικό κίνδυνο για τον Τραμπ. Αυτό είναι απλώς το τελευταίο αινιγματικό επεισόδιο στον χειρισμό των αρχείων Έπσταΐν από την κυβέρνηση μεταξύ των άλλων αναφέρει το CNN:

Η ύποπτη χρονική στιγμή της ξαφνικής ανατροπής της κυβέρνησης σχετικά με τη δημοσιοποίηση των φακέλων..

Η καθυστερημένη αποκάλυψη του Τραμπ για τη γνώση του σχετικά με τη στρατολόγηση της Μάξγουελ στο Μαρ-α-Λάγκο.

Η περίεργη άρνηση του Τραμπ ότι έγραψε μια άσεμνη επιστολή για το άλμπουμ των 50ών γενεθλίων του Έπσταϊν.

Οι άλλοι ψευδείς ισχυρισμοί του σχετικά με θέματα που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.

Η αμφίβολη απόφαση της κυβέρνησης να επιτρέψει μια κατάθεση της Μάξγουελ, η οποία φαινόταν να στοχεύει περισσότερο στο να βοηθήσει τον Τραμπ παρά οτιδήποτε άλλο. (Και πράγματι, τα πρόσφατα δημοσιοποιημένα emails υπονομεύουν τους ισχυρισμούς της Μάξγουελ σχετικά με τον Τραμπ σε εκείνη τη συνέντευξη.)

Η μεταφορά της Μάξγουελ σε μια εγκατάσταση σωφρονισμού ελάχιστης ασφαλείας, για την οποία δεν φαινόταν να πληροί τα κριτήρια χωρίς ειδική εξαίρεση. Η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη εξηγήσει πώς συνέβη αυτό, μήνες αργότερα. Και, όπως ανέφερε η MJ Lee του CNN την Πέμπτη, η Μάξγουελ απολαμβάνει ειδική μεταχείριση εκεί.

Ακόμα και αν ο Τραμπ δεν έχει τίποτα να κρύψει, ο κίνδυνος εδώ έγκειται στο να φαίνεται πολύ σαν να έχει

Αυτό συμβαίνει γιατί οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να πιστέψουν ότι υπάρχει μια πραγματική συνωμοσία από πίσω, και οι ενέργειες του Τραμπ κινδυνεύουν να τον κάνουν να την «φορτωθεί»

Οι δημοσκοπήσεις το αποδεικνύουν.

Αυτό είναι ίσως το χειρότερο πρόβλημα του Τραμπ, με βάση το ποσοστό όσων τον αποδοκιμάζουν. Οπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο, οι Αμερικανοί γενικά αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος και η κυβέρνησή του χειρίστηκαν την υπόθεση Έπσταϊν με ποσοστό περίπου 3 προς 1 στις περισσότερες δημοσκοπήσεις.

